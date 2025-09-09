'Настало время цинизма и прагматизма': в КМИС рассказали, ожидают ли украинцы завершения войны в ближайшее время и какой сценарий считают приемлемым

В начале полномасштабного вторжения страны-агрессора России большинство украинцев поддерживали борьбу до полного освобождения территории от оккупантов рассчитывая на значительную поддержку Запада. Сейчас наши граждане выбирают дипломатический путь завершения войны, поскольку таким образом это спасает жизни.

Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал исполнительный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий. Однако он отметил, что украинцы не пойдут на компромиссы в вопросах российского языка или российской церкви.

"В 2022 году был определенный романтизм, который базировался на надеждах, что наконец Европа, Соединенные Штаты, Запад в целом осознали, что Россия является агрессивным государством, что Украина в конце концов получает необходимую поддержку и мы сможем освободить все оккупированные территории. Но сейчас настало время цинизма и прагматизма", – объяснил Грушецкий.

Украинцы не рассчитывают на скорое окончание войны

Исполнительный директор КМИС отметил, что украинцы оценивают ситуацию несколько по-другому. По его мнению, если партнеры действительно введут действенные санкции, которые разрушат российскую экономику, и предоставят Украине все необходимое оружие, наше государство сможет достичь успеха.

В то же время он добавил, что большинство граждан пока не видят реальных путей быстрого завершения войны. Есть только желаемые сценарии, которые могли бы быть воплощены, однако, отвечая на вопрос о сроках, люди в основном или не имеют ответа, или называют длинные сроки. То есть ожидания быстрого окончания войны в обществе пока отсутствует.

Что касается возможных сценариев завершения войны, то, опираясь на опрос, более половины украинцев могли бы поддержать план Европы–Украины. Он предусматривает замораживание фронта на нынешних позициях без передачи под контроль России любых территорий, остающихся украинскими, и без официального признания оккупированных земель российскими. Кроме того, план включает надежные гарантии безопасности для Украины с перспективой вступления в ЕС, а также сохранение действующих санкций против России.

"Если говорить о том, что требует Россия, то абсолютное большинство украинцев, около 70%, отвергает фактический план капитуляции, который предусматривает демилитаризацию Украины, передачу Донбасса под контроль России, официальное признание отдельных территорий российскими. У нас действительно есть около 20%, которые готовы и на капитуляцию Украины, но большинство против этих планов", – резюмировал Грушецкий.

Напомним, согласно социологическому опросу в период с 21-23 августа 2025 года, большинство граждан Украины готовы поддержать прекращение огня только при условии предоставления международных гарантий безопасности. За такую позицию проголосовали 75% респондентов.

Как ранее писал OBOZ.UA, что касается россиян, то они убеждены, что "побеждают" в войне. Около 69% опрошенных по состоянию на июль считали, что "СВО" продвигается успешно. Никаких значительных "успехов" у российской армии не заметили 17% опрошенных жителей РФ.

