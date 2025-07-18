"Насколько это возможно": Стармер заявил о готовности "сил сдерживания" к отправке в Украину готовы

"Коалиция желающих" работает над планами отправки в Украину "сил сдерживания". Эти планы уже максимально подготовлены. Настолько, насколько это возможно до достижения перемирия.

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Такое заявление премьер Британии Кир Стармер сделал на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Он напомнил, что "коалиция желающих" была создана для того, чтобы обеспечить прочный мир между Украиной и Россией.

"Уже были ситуации, когда российский диктатор Владимир Путин нарушал перемирие", – напомнил Стармер.

По его словам, еще несколько месяцев назад военные планировщики стран коалиции разработали планы помощи Украине по следующим направлениям:

– На море.

– На суше.

– В воздушном пространстве.

Кроме того, добавил Стармер, требуется усиление боеспособности ВСУ.

"Эти планы сейчас настолько готовы, насколько это возможно до достижения перемирия, и именно поэтому на прошлой неделе мы провели встречу "коалиции решительных", чтобы утвердить эти планы. Но сейчас это уже продвинутые планы. Они готовы к реализации. И я этим доволен, как и другие члены коалиции", – добавил Стармер.

Он уточнил, что для разработки конкретных военных планов нужно время, поэтому их решили подготовить до прекращения огня между Украиной и Россией.

"Самое важное и часто самое сложное - у нас есть командная структура, благодаря которой планы могут очень быстро перейти от стадии планирования к стадии реализации", - рассказал глава британского правительства.

Ранее в правительстве Великобритании заявили, что никогда не отказывались от идеи отправки войск в Украину в составе миротворческого контингента после окончания войны с Россией. Однако прежде всего необходимо добиться прекращения огня на территории страны.

Как сообщал OBOZ.UA, министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что требование РФ демилитаризовать Украину представляет собой "абсолютную красную линию" для европейцев. Украинцы должны быть в состоянии обеспечить свою безопасность, иначе под угрозой окажутся и соседние страны.

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