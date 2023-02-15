'Нашли механизмы': в ГУР рассказали о 'своих людях' в окружении Путина и назвали мотивы тех, кто сливает данные Украины

Украинская разведка получает информацию из тысяч источников, в том числе в России. Более того, у нее есть информаторы даже в высших эшелонах Кремля.

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Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк в интервью изданию Iefimerida. Он отметил, что во время войны украинские разведчики используют все средства, дозволенные законом.

"Мы нашли механизмы сотрудничества даже с очень близкими к Путину людьми. Это вне всякого подозрения люди, известные как сторонники "великой России", – сказал Черняк.

На вопрос о мотивах людей из окружения Путина, которые "сливают" данные украинской разведке, представитель ГУР ответил:

"Послушайте, в окружении Путина немало людей, которые не поддерживают его политику в отношении Украины. Короче говоря, они против именно этой войны".

В то же время, по словам Черняка, "вряд ли есть те, кто делает это из дружеских чувств к Украине или из-за того, что ненавидит войну".

"Все они делают это для своей выгоды, потому что это в их интересах. Кто-то – чтобы спасти свою жизнь, кто-то – потому что он теряет деньги. После вторжения в Украину несколько человек стали очень быстро терять деньги и влияние. Им это не нравится", – рассказал Черняк.

Он добавил, что такие люди на данный момент не готовы к каким-либо радикальным действиям, направленным на свержение режима. Но если Путин будет достаточно ослаблен, ситуация изменится.

"Если он потеряет власть, они его уничтожат", – сказал сотрудник ГУР.

Как сообщал OBOZREVATEL, Черняк также рассказал, что РФ заинтересована во всей Европе как в "зоне влияния". По всему континенту работает сеть российской агентуры, главная цель которой сейчас – повлиять на мнению европейских лидеров и общественности в целом.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники в Кремле рассказали, что президенту РФ вызывали врачей из-за слабости, а провозглашение его речи пришлось доверить двойнику. У Путина якобы диагностируют рак поджелудочной железы и раннюю стадию Паркинсона.

А российские правозащитник Марк Фейгин считает, что Путин теряет контроль над своим окружением. По его словам, в последнее время с главой Кремля происходят "странные вещи".