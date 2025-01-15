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"Наши команды уже работают": Зеленский подтвердил подготовку к встрече с Трампом после инаугурации

Катя Поплюйко
Новости политики
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'Наши команды уже работают': Зеленский подтвердил подготовку к встрече с Трампом после инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведение работы над содержанием и форматом его предстоящей встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом, которая состоится после инаугурации республиканца. В ходе разговора будут обсуждаться важные вопросы, касающиеся окончания войны в Украине.

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Об этом украинский лидер сообщил во время совместной с премьер-министром Польши Дональдом Туском встречи с представителями СМИ в Варшаве, передает "Укринформ". По словам Зеленского, важным приоритетом является справедливый мир.

"Наши команды уже работают над содержанием и форматом предстоящей встречи (с Дональдом Трампом. – Ред.). Там будем проговаривать ключевые вопросы. Главное для нас – мы хотим завершить эту войну, но не просто как-то, а справедливым миром", – говорится в заявлении президента.

Он добавил, что Украине нужна уверенность, чтобы РФ снова не начала войну, "а для этого необходимы сильные гарантии безопасности".

"Наши команды уже работают": Зеленский подтвердил подготовку к встрече с Трампом после инаугурации

Напомним, 13 января стало известно, что Дональд Трамп намерен встретиться с российским диктатором Путиным после инаугурации 20 января. По мнению американского президента, кремлевский лидер также стремится к этой встрече, потому что его война против Украины проходит "не очень хорошо для него".

Как сообщал OBOZ.UA, 15 января глава украинского государства прибыл в Варшаву с официальным визитом. Он провел переговоры с польскими чиновниками, в том числе с премьер-министром Дональдом Туском.

В ходе разговора обсуждались вопросы сотрудничества и восстановления Украины после войны. Эти темы были озвучены на пресс-конференции. В частности, Туск отметил неизменную поддержку Украины со стороны Польши, подчеркнув, что его страна оказывает помощь с первых дней войны.

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