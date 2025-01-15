'Наши команды уже работают': Зеленский подтвердил подготовку к встрече с Трампом после инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведение работы над содержанием и форматом его предстоящей встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом, которая состоится после инаугурации республиканца. В ходе разговора будут обсуждаться важные вопросы, касающиеся окончания войны в Украине.

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Об этом украинский лидер сообщил во время совместной с премьер-министром Польши Дональдом Туском встречи с представителями СМИ в Варшаве, передает "Укринформ". По словам Зеленского, важным приоритетом является справедливый мир.

"Наши команды уже работают над содержанием и форматом предстоящей встречи (с Дональдом Трампом. – Ред.). Там будем проговаривать ключевые вопросы. Главное для нас – мы хотим завершить эту войну, но не просто как-то, а справедливым миром", – говорится в заявлении президента.

Он добавил, что Украине нужна уверенность, чтобы РФ снова не начала войну, "а для этого необходимы сильные гарантии безопасности".

Напомним, 13 января стало известно, что Дональд Трамп намерен встретиться с российским диктатором Путиным после инаугурации 20 января. По мнению американского президента, кремлевский лидер также стремится к этой встрече, потому что его война против Украины проходит "не очень хорошо для него".

Как сообщал OBOZ.UA, 15 января глава украинского государства прибыл в Варшаву с официальным визитом. Он провел переговоры с польскими чиновниками, в том числе с премьер-министром Дональдом Туском.

В ходе разговора обсуждались вопросы сотрудничества и восстановления Украины после войны. Эти темы были озвучены на пресс-конференции. В частности, Туск отметил неизменную поддержку Украины со стороны Польши, подчеркнув, что его страна оказывает помощь с первых дней войны.

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