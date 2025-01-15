Зеленский прибыл с визитом в Варшаву: запланированы переговоры с Туском и Дудой

В среду, 15 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Варшаву с официальным визитом. Во время пребывания в Польше Зеленский планирует провести переговоры с польскими чиновниками, в частности, с премьер-министром Дональдом Туском и президентом Польши Анджеем Дудой.

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Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Визит Зеленского предшествует его участию во Всемирном экономическом форуме, который состоится 20-24 января в Давосе.

В рамках пребывания в Варшаве Зеленский намерен провести переговоры с польскими лидерами, в ходе которых стороны обсудят вопросы безопасности, экономического сотрудничества и поддержки Украины в ее европейской интеграции.

"Президент прибыл в Польшу. Вскоре начнется его встреча с Туском, затем с Дудой, будет также встреча с украинским сообществом и другие мероприятия", – отметил Никифоров в комментарии OBOZ.UA.

Уже 21 января президент Украины намерен принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Это будет его вторая поездка на форум, первая состоялась в 2024 году. Форум пройдет с 20 по 24 января.

Как писал OBOZ.UA, на заседании "Рамштайна" в Германии 9 января Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша готовит новый пакет военной помощи Украине.

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