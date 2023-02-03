"Наша решительность не ослабнет": президент Евросовета прибыл с визитом в Киев в день саммита Украина-ЕС. Фото

Президент Европейского Совета Шарль Мишель в день саммита Украина – ЕС прибыл с официальным визитом в Киев. Он заверил, что решительность Евросовета не ослабнет, и он будет поддерживать Украину на каждом шагу по пути в Евросоюз.

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Об этом сам Шарль Мишель сообщил в Twitter. Он также выложил фото на фоне Софийского собора (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Наша решимость не ослабнет. Мы по-прежнему будем поддерживать вас на каждом шагу вашего пути в ЕС", – подписал фото Шарль Мишель.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 3 февраля в Киеве стартует саммит Украина – ЕС, в котором наше государство впервые примет участие в статусе кандидата в члены Европейского Союза. Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает решений, которые будут соответствовать прогрессу страны на пути в ЕС.

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