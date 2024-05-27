Наша делегация настояла, чтобы в декларации ПА НАТО указали право Украины на удары по целям в РФ, – Порошенко

Петр Порошенко, участвующий в Парламентской ассамблее НАТО в Софии, в комментарии журналистам сообщил, что Генсек Альянса Йенс Столтенберг поддерживает право Украины использовать западное оружие для ударов по легитимным целям в российской федерации.

Порошенко подчеркнул, что на этом настаивала украинская делегация во время переговоров, и это зафиксировано в Декларации, посвященной Украине. Об этом он сказал в комментарии журналистам.

"Первое, что произошло здесь, в Софии – изменилось название. И это не просто смена названия, а это смена сущности. Два года я боролся за то, чтобы изменить позицию наших партнеров по НАТО со слов, что мы будем с Украиной, сколько нужно на слова "до нашей победы". И сегодня название Декларации – "Поддерживаем Украину к победе". Это изменение философии, это не просто слова, это действия, которые будут предприняты на саммите НАТО", – отметил пятый президент.

"Вторая позиция, которая также была определяющей – и во время вчерашней, и сегодняшней встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, которого я знаю десять лет, очень большой друг Украины. Именно Столтенберг сформулировал редакцию пункта в Декларации, посвященной Украине в ПА НАТО, где было отмечено: Украина имеет право использовать оружие, предоставляемое западными партнерами, для легитимных целей на территории России", – сказал Порошенко.

"Мы поощряем членов НАТО снять какие-либо ограничения, сегодня это было почти единогласно проголосовано по предложению украинской делегации с учетом именно слов Столтенберга. И слова Генерального секретаря, безусловно, позволили провести это столь блестяще", – рассказал Порошенко.

"Украина, во-первых, имеет право на самозащиту. Украина является объектом агрессии со стороны России. Что такое легитимные цели? В то время когда она бьет по супермаркетам, по Эпицентру, по электростанциям? Мы говорим, что в первую очередь мы поразим аэродромы, ракетные пусковые площадки и накопление войск на границе с Украиной для дальнейшего вторжения. Это право и ответственность ВСУ. Дополнительно, это мотивирует предоставить Украине ракеты с большим радиусом действия. Это означает, что как бы ни передвигала россия свои корабли, свои самолеты, мы будем доставать их и за 300, и за 400, и за 500, и за 1000 км. И очень надеемся, что на саммите НАТО будет услышан мощный голос Парламентской ассамблеи НАТО", – отметил Порошенко.

"Уже ради этого стоило биться, бороться, искать поддержку. Именно поэтому Украина должна присутствовать, мы должны использовать парламентский диалог, мы должны использовать парламентскую дипломатию", – резюмирует Петр Порошенко.