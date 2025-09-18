Все, на кого мы могли бы надеяться, куда-то внезапно исчезают - что, например, Джонсон, даривший неосуществимые мечты, что Байден, ничего не обещавший и тоже исчезнувший, а Макрон хоть и не исчезает, но французская военная помощь Украине даже в абсолютном измерении меньше норвежской либо голландской либо шведской или датской.

Ну а теперь мы ещё видим, на каких соплях держится и общегерманская помощь, ибо там вся надежда лишь на шаткое "единство противоположностей" - ХДС и СДПГ, ведь согласно только что состоявшемуся опросу YouGov, если бы выборы в Бундестаг прошли сейчас, первое место заняла бы [полуфашистская] Альтернатива для Германии (27%), вторым идёт ХДС (26%: разница маленькая, однако же уступает он ей впервые) и третьи - социал-демократы (15%).

Если же власть там совершенно демократично (как уже было почти век назад) захватит, к примеру, та же АдГ, то и былая немецкая ведьма покажется святой.

Цивилизация, где всё держится на выборах и, как следствие, регулярных разворотах на 180 градусов, за себя и за эти свои развороты вместе с подписанными бумагами (даже рассчитанными - условно - на 100 лет) реально почти не отвечает.

Нам не врали, когда подписывали в Будапеште известный меморандум. В то время они и на самом деле так думали, включая, возможно, не только Клинтона с Мейджором, но и даже "либерала" Ельцина (лучшие либеральные времена которого связаны, кстати, либо со стоянием на танке, либо со штурмом Белого дома - к счастью для Америки, "не того").

Просто никто из них не мог и не собирался отвечать за то, что вскоре может искренне передумать, а за своих возможных будущих правопреемников - и подавно.

Это такое современное "облегчённое" отношение к морали в политике, поэтому Клинтонов потом сменяют совсем уже беспринципные Буши мл./Обамы/Трампы/Байдены/Трампы (и никакая партийность тут ни при чём), а Ельциных - и вовсе Путины, да и не только в US, но и в UK - ото были себе Мейджоры или Джонсоны, а теперь нет, да и всё.

В завершение же этого невесёлого "потока сознания" - конечно, стих:

Ну а завтра будем, …..,

изучать все статью 5!