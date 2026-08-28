«Нас не запугать»: Санду заявила, что Молдова, Украина и Румыния должны усилить сотрудничество для защиты воздушного пространства

Мая Санду заявила, что Молдова, Украина и Румыния должны усилить сотрудничество в сфере защиты воздушного пространства на фоне российской агрессии против Украины. Президент Молдовы сделала соответствующее заявление после трехсторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Румынии Никушором Даном.

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Об этом Санду заявила во время общения с журналистами после встречи. Она подчеркнула, что российская война против Украины ощущается далеко за пределами нашего государства, а защита неба требует совместных усилий.

Усиление ПВО

"Небо над нами наглядно доказывает, насколько важно наше сотрудничество. Жестокая война России против Украины ощущается далеко за её границами", – отметила Санду.

По её словам, воздушное пространство Молдовы и Румынии десятки раз нарушалось в результате российской агрессии. Накануне Дня независимости Молдовы российские дроны вновь залетели в воздушное пространство страны.

Санду заявила, что такие действия преследовали "очевидную цель запугать нас". В то же время президент Молдовы подчеркнула: "И сейчас я хочу четко сказать в присутствии наших друзей: нас не запугать".

Безопасность региона

Президент Молдовы отметила, что её страна инвестирует в противовоздушную оборону, чтобы иметь возможность защищать население и критически важную инфраструктуру.

Она также призвала страны свободного мира помочь Украине укрепить ПВО в преддверии зимы. Отдельно Санду подчеркнула необходимость развития совместной инфраструктуры трех государств.

Речь идет, в частности, о транспортных и энергетических связях, а также о безопасной работе портов на Дунае. "Мы хотим, чтобы они работали, и чтобы небо было защищено", – резюмировала Санду.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Зеленский и Санду обсудили расширение сотрудничества в сферах безопасности, энергетики и инфраструктуры, а также евроинтеграцию Украины и Молдовы. Отдельно стороны затронули вопросы прав национальных меньшинств, кибербезопасности, противодействия дезинформации и стратегических коммуникаций.

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