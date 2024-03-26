Очень показательное исследование YouGov о выборе американцами союзников и противников в Третьей мировой войне.

Большинство граждан США (61%) уверены, что война неизбежна и случится в ближайшие пять-десять лет. В том, что Штатам придется участвовать в Третьей мировой, не сомневаются 71% опрошенных.

И тут важно, как американцы видят два потенциальных враждующих лагеря. Костяк противников, по их мнению, составят: Россия (72%), Китай (69%), Иран (67%) и КНДР (65%). Здесь сюрпризов нет, новая ось зла в полном составе.

А вот состав коалиции союзников США весьма неожиданный: Великобритания (67%), Украина (58%), Израиль (58%), Франция (57%), Германия (54%). В десятку союзников входят также Австралия, Южная Корея, Польша, Япония и Филиппины.

До 24 февраля 2022 большинство опрошенных, скорее всего, не смогли бы показать на карте, где находится Украина. Сегодня – она союзник номер 2.

Вопрос субъектности Украины на мировой арене, думаю, можно считать закрытым. Очень жаль, что за это пришлось заплатить такую высокую цену.