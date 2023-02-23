Нардеп Гео Лерос лишился возможности участвовать в работе Совета до конца года

Внефракционный народный депутат Гео Лерос лишен возможности принимать участие в сессиях парламента сроком до окончания полномасштабной войны с Россией. За такое решение проголосовал 261 народный избранник.

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Об этом стало известно в ходе заседания Верховной Рады. Инициативу по отстранению скандального нардепа не поддержали только члены "Европейской солидарности".

Причиной такого решения названо "Нарушение депутатской этики на заседаниях". Его поддержали "Слуги народа" (192), "Доверяй делам" (12), "Восстановление Украины" (14), "Батькивщина" (10) и "ОПЗЖ".

Согласно Регламенту Верховной Рады, на пленарном заседании выступающий не должен использовать оскорбительных высказываний, непристойных слов, призывать к незаконным действиям. В случае нарушения оратором такого требования председательствующий на пленарном заседании предупреждает его о недопустимости таких высказываний и призывов или прекращает его выступление, а в случае повторного нарушения – лишает права выступления на этом пленарном заседании.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Трухин, оказавшийся в центре скандала после попытки подкупить сотрудника полиции при ДТП, пошел на сделку со следствием. Согласно заключенному соглашению, Трухин в течение месяца обязуется перевести 6 млн грн на нужды Вооруженных сил Украины, в частности, на проект United24 и "Армия дронов".

Позже Трухин написал заявление о сложении мандата. Соответствующее постановление уже внесено регламентным комитетом ВРУ, заявление нардепа будет рассмотрено на ближайшем заседании.

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