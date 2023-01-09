Нардеп Аксенов, имевший российский паспорт, написал заявление о сложении мандата: подробности

Скандально известный народный депутат Украины Андрей Аксенов написал заявление о сложении депутатского мандата. На момент довыборов в парламент по одному из округов Донбасса в 2021 году он уже имел российское гражданство.

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Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко. При этом в базе "Миротворца" Аксенов фигурирует как один из организаторов псевдорефенердумов в Донецкой области в 2014 году.

"Нардеп Андрей Аксенов написал заявление о сложении мандата. Это тот самый Аксенов, который имел российский паспорт на момент избрания депутатом. Он был мэром города Доброполье, представителем партии "Порядок", победившим на довыборах в парламент в 50-м округе Донецкой области, состоявшихся 28 марта 2021 года", – написал Гончаренко.

Он также обратил внимание на то, что Украине следует предпринять меры, чтобы в высший законодательный орган не могли попадать граждане страны-агрессора.

"Как вообще человек, который имел российский паспорт, мог находиться в украинском парламенте? Как он мог там быть 11 месяцев после начала вторжения? Это какой-то сюр", – заметил Гончаренко.

По данным нардепа Дмитрия Лубинца, ныне занимающего должность омбудсмена, Аксенов подал заявку на получение российского паспорта 21 июня 2014 года, а уже 25 июня получил его.

О наличии у Аксенова российского паспорта заявляли и в СБУ, данные об этом были переданы в ЦИК Украины, который, впрочем, разрешил гражданину страны-агрессора баллотироваться в нардепы.

Впрочем, кроме российского паспорта, есть еще несколько факторов, которые должны были бы сделать невозможным пребывание Аксенова в высшем законодательном органе Украины.

Так, как глава местного совета весной 2014-го Аксенов, по данным "Миротворца", поддержал "ДНР", организовал и провел 11 мая в Новодонецком незаконный референдум о возможном отделении Донбасса от Украины. Как мэр города препятствовал патриотическому автопробегу сторонников единства Украины в апреле 2014 года.

До конца 2014 года Аксенов, по данным "Миротворца", проживал в Крыму, скрываясь от возможного преследования. А в октябре 2015 г. был избран мэром Доброполья как самовыдвиженец.

Уже в октябре 2018 года он был объявлен в розыск по обвинению в подделке документов и растрате имущества, год скрывался за границей, а в январе 2019-го вернулся в Украину. Сначала суд избрал для Аксенова меру пресечения в виде домашнего ареста, два месяца спустя его изменили на личное обязательство.

Несмотря на это, в 2021 году он принял участие в довыборах в ВРУ – и стал нардепом.

Напомним, ранее стало известно, что суд наложил арест на имущество экс-министра Табачника. Чиновника времен президентства Виктора Януковича подозревают в государственной измене, совершенной во время военного положения: он помогал России устраивать псевдореферендумы на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Арестованы недвижимость, земельные участки и счета на сумму более 2 млн долларов – все это экс-министр пытался спасти, "переписав" на родню.