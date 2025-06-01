Наперегонки с Макроном? Мерц хочет ведущую роль среди лидеров ЕС в переговорах по Украине – Bild

Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует усилить свою роль в переговорах по Украине на уровне Европейского Союза. Его подход предусматривает не только военную поддержку Украины, но и комплексное видение послевоенной помощи.

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Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах. Отмечается, что Мерц намерен стать ведущим европейским переговорщиком в потенциальных мирных инициативах по урегулированию войны в Украине.

Речь идет не только о военной помощи, но и о комплексном пакете того, как Европа может поддержать Украину, если необходимо, без США. Однако Мерц хочет любой ценой избежать выхода США из мирных переговоров с Россией. Он остается преданным тесному партнерству с США, в частности в рамках НАТО.

На следующей неделе Мерц лично встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Это будет первый визит Мерца в США в новой должности, который начнется в среду, 4 июня, поздно вечером, около 22:00, и продлится всего один день.

Утром 5 июня запланирована официальная встреча и совместный обед с Трампом, после чего стороны проведут пресс-конференцию. Канцлера поселят в престижном гостевом доме президента, "Доме Блэра", который расположен рядом с Белым домом.

Отдельное внимание Мерц на переговорах с Трампом уделит возможным санкциям США против Европы, в частности угрозе введения штрафных пошлин, которые неоднократно анонсировали, но каждый раз откладывали.

Как стало известно BILD, встреча планировалась и готовилась уже некоторое время. Целью было встретиться и обменяться мнениями перед саммитом G7 в Канаде (15-17 июня) и саммитом НАТО (24-25 июня в Гааге).

Ранее The Telegraph со ссылкой на источники в дипломатических кругах писал, что президент Франции Эммануэль Макрон может стать ключевым представителем Европейского Союза на возможных переговорах с кремлевским диктатором Владимиром Путиным по урегулированию войны в Украине. В некоторых странах, которые входят в так называемую коалицию желающих, считают, что именно европейский лидер должен взять на себя координацию контактов с Россией.

В Елисейском дворце подтвердили, что президент Франции готов к такой роли, если переговоры будут согласованы с партнерами, в частности с украинской стороной.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия рассматривает предоставление военной помощи Украине, но больше не разглашает детали относительно конкретных пакетов вооружений, как это было раньше. Однако за кулисами в новом федеральном правительстве активно прорабатываются варианты поддержки украинской оборонной промышленности, в частности в сфере производства дальнобойного оружия.

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