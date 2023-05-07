Зеленский и Резников предостерегли Запад от слишком высоких ожиданий контрнаступления – WP

Высшие должностные лица Украины пытаются снизить уровень ожиданий союзников по поводу контрнаступления Сил обороны, о котором мир говорит уже несколько месяцев. Они опасаются, что результат этих действий на фронте может не оправдать надежд стран-партнеров.

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На это, в частности, указали президент Владимир Зеленский и министр обороны Алексей Резников. Их мнения озвучило издание The Washington Post.

"Подготовка к контрнаступлению, детали которого остаются в тайне, поставила украинских чиновников перед сложным вопросом: какой результат будет достаточным, чтобы произвести впечатление на Запад, особенно на Вашингтон?" – говорится в материале.

Так, глава Минобороны Украины считает переоцененными ожидания в мире от контрнаступательной операции ВСУ. По его словам, большинство ждут чего-то "огромного", а это в итоге может обернуться "эмоциональным разочарованием".

В то же время аналитики указывают и на опасения некоторых партнеров по поводу вероятной неудачи Сил обороны на фронте. По убеждению авторов публикации WP, тогда Украина якобы может потерять военную помощь или же столкнется с новым давлением, когда ее будут призывать пойти на переговоры с агрессором РФ.

"Они почти наверняка будут включать российские требования о сдаче суверенной территории, которую Украина называет неприемлемой", – пишет издание.

Украинский лидер в интервью WP 1 мая выразил убеждение, что чем больше у нашей страны будет побед на поле боя, тем больше людей будут верить в нее и больше она получит военной помощи.

По мнению аналитиков, несколько завышенные ожидания относительно контрнаступления Сил обороны обусловлены предыдущими победами на поле боя. Ведь сначала они отбили попытки РФ захватить Киев "за три дня", а позже вытеснили ее оккупационное войско из опорных пунктов во время неожиданных атак на Харьковщине и Херсонщине.

"Мы вдохновляли, потому что считалось, что мы упадем в течение 72 часов. Учитывая опыт, партнеры теперь имеют общие ожидания, что Украина снова добьется успеха. Им нужен следующий его пример, потому что мы должны показать его нашим людям. Но я не могу вам сказать, каков будет масштаб этого успеха: десять километров, 30, 100, 200 км?" – прокомментировал Резников.

Он отметил, что "первое штурмовое соединение" украинских Сил обороны готово к началу контрнаступления более чем на 90%, однако некоторые подразделения еще продолжают обучение за границей.

В WP подчеркнули, что сейчас Россия может иметь географическое преимущество и большее количество военных. Понимая огромные препятствия с этим, пишет издание, украинские чиновники продолжают просить от партнеров с Запада дополнительного вооружения.

Президент Зеленский в комментарии заявил, что Украина будет готова начать контрнаступление, "как только получит оружие, о котором договорилась с партнерами". Успехом он сочтет освобождение любых территорий страны.

"Я не могу вам сказать, какие города, какие границы для нас являются значительным успехом, а какие – средним... Только потому, что не хочу готовить Россию к тому, как, на каких направлениях, где и когда мы будем наступать", – объяснил он.

По идеальному сценарию, отметил уже министр обороны Украины, контрнаступление ВСУ позволит не только освободить населенные пункты, но и перерезать оккупантам цепи снабжения живой силой, техникой и другими материальными ресурсами для ведения войны. Это должно уменьшить и наступательную способность ВС РФ.

Так что параллельно Киев просит партнеров предоставить украинской армии оружие для нанесения ударов на большие расстояния. Те же опасаются, что его могут использовать для атак по территории самой России, что потенциально может спровоцировать масштабную эскалацию со стороны Кремля. Вместе с тем, заявил Зеленский, отсутствие такого вооружения ставит нашу страну в очень невыгодное положение.

"Я не совсем понимаю, скажу откровенно, почему мы не можем получить дальнобойную артиллерию", – указал он, заверив, что Украина не будет использовать такое вооружение для ударов по территории РФ.

По его словам, именно из-за недостаточного количества дальнобойной артиллерии Силы обороны после возвращения Херсона не смогли вытеснить оккупантов из территории региона, которую захватчики контролируют на левом берегу Днепра.

"Они могут забрать оттуда войска и перебросить их на восток или юг. И все равно они подкрепляются. Почему? Потому что они знают, что мы не можем до них достать... А мы страдаем каждый день, потому что они имеют возможность стрелять по наших людях", – подчеркнул президент.

Со своей стороны Резников пояснил, что российская армия отвела командные пункты, склады горюче-смазочных материалов и БК более чем на 120 км. Поэтому ВСУ нуждаются в "чем-то интересном с дальностью действия 150 км".

"Им стало сложнее логистически. Но нам нужно отталкивать их все дальше и дальше", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что армия РФ всеми способами пытается сорвать контрнаступление ВСУ. По его словам, атаки оккупантов направлены на то, чтобы максимально замедлить подготовку Сил обороны.

Президент Владимир Зеленский не считает, что Украина не добьется успеха с контрнаступлением. Он убеждает международное сообщество, что Киев не собирается "замораживать" боевые действия, а активно готовится освободить все свои территории.

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