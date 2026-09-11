"Нам нужен результат": Буданов дал прогноз относительно переговоров в формате "Украина, Россия, США"

Переговоры между Украиной, Россией и США продолжатся, однако дальнейшее развитие процесса во многом будет зависеть от позиции Москвы. В то же время Украина и США заинтересованы в достижении результата.

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Об этом рассказал глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в интервью латвийскому общественному вещателю LSM. Он отметил, что насколько Россия действительно готова к переговорам, покажет время.

В то же время глава ОП подчеркнул, что диалог уже возобновился и будет продолжен.

"Надеюсь, мы придем к результату. Мы видим, что американская сторона этого хочет. Украинская сторона четко указывает, что хочет этого. Вопрос в российской стороне, насколько они реально готовы. Это покажет время", — сказал Буданов.

Глава ОП также рассказал о своем опыте переговоров с российской стороной. По его словам, он был вовлечен в переговоры с россиянами еще с 2022 года, а обмены пленными и зерновые коридоры в свое время также происходили в рамках этого процесса.

"У меня нет проблем с тем, чтобы общаться с противником. Я большую часть своей жизни прослужил в разведке. Поэтому я научился работать с противником", – пояснил глава ОП.

Отвечая на вопрос о переговорах с противником, который выдвигает максималистские требования, Буданов отметил, что каждая из сторон стремится достичь своих целей.

"Нам нужен результат. И им нужен свой результат. Вот между всеми этими позициями и проходят все наши переговоры. Каждый хочет добиться своего. И это нормально", — сказал глава ОП.

В то же время он подчеркнул необходимость найти компромисс между позициями сторон.

"Когда мы его найдем, надеюсь, война закончится", — отметил Буданов.

Как писал OBOZ.UA, Буданов назвал наиболее реалистичным сценарием завершения войны или, по крайней мере, прекращения боевых действий, договоренность по фактической линии фронта на момент её достижения. В то же время он подчеркнул, что такое соглашение должно предусматривать гарантии безопасности для Украины и не будет означать юридического признания оккупированных территорий российскими.

Глава ОП отметил, что Украина готова прекратить боевые действия в любой момент, но для этого Россия также должна быть готова к соответствующим договоренностям. По его словам, речь идет о приемлемых для Украины условиях, а не о выполнении ультиматумов.

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