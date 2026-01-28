'Нам никто не будет диктовать нашу историю': Сибига рассказал о прогрессе в отношениях Украины и Польши

Украина достигла значительного прогресса в отношениях с Польшей, в частности, в очень чувствительных исторических вопросах. Важно откровенно о них говорить и слышать друг друга.

Об этом в интервью "Европейской правде" сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. От отметил продвижение в том, чтобы исторические вопросы в конце концов перестали играть столь значимую роль в наших отношениях с Варшавой.

Глава МИД ответил на вопрос насчет того, что Украине делать с заявлениями из Польши по типу того, что "Украина с Бандерой никогда не будет в ЕС".

"Во-первых, нам никто не будет диктовать нашу историю. Это – фундаментально. Это наша история и наше государство. Во-вторых, я считаю, что с Польшей мы достигли значительного прогресса в очень чувствительных исторических вопросах. Это действительно так, и я действительно от этого счастлив", – подчеркнул он.

Сибига напомнил о том, что президент Украины Владимир Зеленский поддержал то, что поисковые работы и эксгумации должны происходить беспрепятственно на украинской и польской территории. И они проводятся, разрешения на это выдаются с обеих сторон.

"И я могу четко сказать: никаких препятствий для эксгумации не может быть, не должно быть, и не будет. Потому что все жертвы заслуживают чествования, памяти", – заверил министр.

Вступление Украины в ЕС

Бытует мнение о том, что если не Венгрия, то будет другая страна, которая заблокирует наше присоединение к Евросоюзу. В конце концов, из Польши тоже приходится слышать такие заявления.

Комментируя этот вопрос, Сибига признал, что наш переговорный процесс точно не будет легким. Некоторые партнеры напрямую говорят о том, что он будет связан с их внутриполитическими процессами. В частности, точно будут непростые переговоры со странами, которые имеют сильный аграрный сектор, и Украина осознает это.

"Но вся философия Европейского Союза – это философия компромиссов. И государства, которые могут выдвигать свои требования, также проходили этот процесс и знают, что в конце концов их вступление было выгодным и для них, и для старых членов ЕС. Поэтому я оптимистичен, что компромиссы будут найдены", – сказал дипломат.

По мнению Сибиги, вступление Украины в ЕС – в интересах поляков, и понимание этого у Польши есть. Он заявил, что Киев имеет поддержку от руководства Польши относительно членства Украины в ЕС и НАТО.

"Это один из наших самых больших адвокатов", – отметил глава МИД.

У него спросили, конкретно ли президент Кароль Навроцкий также поддерживает евроатлантическую интеграцию Украины. "Я не имею оснований говорить, что это не так", – ответил Сибига.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что президент Польши Кароль Навроцкий не поддерживает идею ускоренного вступления Украины в Европейский Союз. Политик не является сторонником сокращенного пути в ЕС для любой страны.

