"Нам не диктуют из-за границы": Сийярто грубо ответил Зеленскому, почему Венгрия против вступления Украины в ЕС

Власти Венгрии по-прежнему не поддерживают стремление Украины стать частью Европейского Союза. Министр иностранных дел страны Петер Сиярто упрекнул Украину и президента Владимира Зеленского, сделав намек в духе роспропаганды: мол, "в отличие от Киева", позиция Будапешта "не диктуется из-за рубежа".

Видео дня

Глава венгерского внешнеполитического ведомства опубликовал соответствующий пост на платформе X. Как утверждает политик, позиция его государства не изменится.

Что заявил Петер Сиярто

Главного дипломата Венгрии обидело то, что Зеленский на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо сделал комментарии относительно Будапешта.

"Он назвал странным то, что Венгрия отвергает членство Украины в ЕС, ведь даже Россия не против.

Зеленский снова судит по своим меркам. В отличие от Зеленского, позиция Венгрии не диктуется из-за рубежа. Нам все равно, что думает Москва о членстве Украины в ЕС", – грубо ответил Сиярто.

Министр утверждает, что руководство страны якобы "волнует только мнение венгерского народа". По утверждению Сиярто, венгры не хотят видеть Киев в Евросоюзе.

"Это разрушит наших фермеров, наш рынок труда и нашу безопасность", – пожаловался глава МИД.

"Поэтому, как бы Зеленский ни рассчитывал на влияние России, Венгрия не поддержит вступление Украины в ЕС", – такими словами Сиярто закончил сообщение.

Что предшествовало

5 сентября в Ужгород приезжал президент Европейского совета Антониу Кошта. На его совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимир Зеленский заявил: даже из Москвы начали поступать сигналы о том, что Кремль якобы не против вступления Украины в Европейский Союз. На этом фоне сопротивление некоторых западных стран, особенно Венгрии, относительно этой возможности "выглядит действительно странным".

Позже того же дня Ужгород посетил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он заявил, что не против евроинтеграции Украины, а также предложил предложил поделиться опытом по вступлению в Европейский Союз.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– По данным СМИ, Литва выступила с предложением начать переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе без участия Венгрии, чтобы обойти вето Будапешта. Письмо с такой инициативой официальный Вильнюс отправил странам ЕС.

– Украинцы остаются оптимистами. 53% верят, что уже через 10 лет Киев будет процветать в составе Европейского Союза. 40% считают этот сценарий скорее или совсем маловероятным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!