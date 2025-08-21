Президент России всё настойчивее просит Трампа его убить и уже, видимо, не очень понимает, почему тот колеблется.

К примеру, сегодня он снова ударил по американському(!!!) предприятию в Украине, поразив на этот раз не Боинг, как уже было в этом году в июне (то есть лишь два месяца назад) в Киеве, а разрушив теперь Флэкс (производящий кофемашины и прочую бытовую электронику, обеспечивая работой, по словам мукаческого мэра Андрея Балоги, тысячи людей).

Ради этого Путин ударил по приграничному интернациональному Мукачеву (украинцы, венгры, немцы, ромалы и другие) в 35-50 км от братских Венгрии и Словакии, которое до сих пор не трогал.

Итак, каждый день всё настойчивее и даже настырнее российский лидер неутомимо обращается таким образом к американскому президенту с максимально чётким сигналом о том, что ему надоела и настохренела жизнь на этом свете, и откровенной просьбой бить противобункерными бомбами и Томагавками не только по ядерным объектам Ирана, но и собственно по нему лично.

Трамп, однако, ненавидит Путина, похоже, уже настолько, что даже эту несложную просьбу не настроен удовлетворить.

Дорогой дяденька Трампампамушка, проявите, пожалуйста, гуманизм - если он так умоляет, пока ещё что-нибудь Ваше (или орбановское/фицовское) не уничтожил (и не напакостил Вам, как каждый день делает, с Премией!), выполните (что Вам стоит?) его желание: ну не хочет человек жить, помогите ему!