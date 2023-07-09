Вопросы модели прекращения войны в Украине не могут не интересовать международных аналитиков. Официальный Киев с самого начала настаивал на полной территориальной целостности Украины в соответствии с существующими с 1991 года границами. Это означает, что все украинские территории, временно оккупированные российской армией, включая Донбасс и Крымский полуостров, должны быть возвращены их законному владельцу – Украинскому государству.

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Всё это в соответствии с действующими нормами и принципами международного права и положениями многочисленных международных конвенций, участником которых является всё международное сообщество, в том числе и Российская Федерация. Так что это не какие-то особые требования Киева, а позиция действующего международного права. Если кто-то из Москвы или других центров принятия решений будет говорить о необходимости каких-то уступок территорий Украины России для прекращения агрессивной войны РФ, то они просто грубо нарушают существующую систему международных отношений.

Москва делает это открыто с 2008 года, когда оккупировала часть территории Грузии, и до сих пор, когда хочет захватить обширные пространства Украины, которая является основателем ООН и уважаемым членом всех влиятельных международных организаций. Таким образом, когда один из высокопоставленных международных политиков говорит, что ради сохранения мира на планете он допустил бы территориальную экспансию РФ в сторону соседних стран, то он либо лжёт, либо не понимает, что молчаливо поощряет агрессивные действия Москвы с 2008 г., приведшие к огромной войне 2022 г., крупнейшей после 1945 года.

Отказ от принятия решения о членстве Украины и Грузии в НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 г. привёл не к укреплению безопасности на европейском континенте, а к конфронтации беспрецедентных масштабов. За этим провальным решением стояли канцлер Германии Меркель и президент Франции Саркози, которые вместе со своими советниками (и это теперь очень видно) находились под огромным влиянием Кремля. Этот шаг был соизмерим с судьбоносными и трагическими решениями Мюнхенской конференции по безопасности 1938 года, которая фактически дала зелёный свет гитлеровской агрессии против всей Европы.

Нынешний Гитлер — это Владимир Путин, который использовал своё влияние на Берлин и Париж, чтобы они пошли по пути смягчения оценки политики кремлёвского агрессора, как это было сделано в 1938 году. Когда после войны в Грузии в 2008 году Москва перешла в наступление на Крым и Донбасс в 2014 г. вместо жёсткой военно-политической реакции последовали лишь слабые санкции против РФ и заявления из Вашингтона, Брюсселя и Берлина. В интервью CNN на прошлой неделе тогдашний президент США Барак Обама заявил, что ему вместе с канцлером Меркель удалось избежать военного конфликта благодаря своей продуманной политике. И это точно. Вместо возможного небольшого военного конфликта с Российской Федерацией мы имеем войну огромных масштабов. Обаму это не смущает, так как война идёт далеко от американских границ, поэтому он остаётся уверенным в своих политических решениях в 2014 году, ставшими роковыми для украинского народа.

Вашингтон, Москва и Лондон вынудили Киев подписать текст Будапештского меморандума в декабре 1994 года, фактически не обеспечивавшего гарантий безопасности украинского государства, отказавшегося от своего ядерного потенциала, во много раз превышающего тот, что был у Великобритании, Франции и Китае вместе взятыми. Есть также подписи под меморандумом Парижа и Пекина. Но все делают вид, что ничего не произошло. Кремль угрожает применением тактического ядерного оружия, уже 16 с половиной месяцев оккупирует огромные украинские пространства, а гаранты территориальной целостности Украины не спешат подвергать Москву совместным жёстким действиям.

Китай до сих пор не назвал широкую военную агрессию России войной, США долго сдерживали поставки истребителей F-16 Украине, а Берлин не желает предоставлять ракеты средней дальности, и всё это, конечно, с благими намерениями предотвратить эскалацию конфликта. Таким образом, Киев вынужден был перейти в контрнаступление без необходимой поддержки боевой авиации и превосходства в танках и артиллерии, что абсолютно не соответствует стратегии НАТО по ведению боевых действий в наступлении. Как будто это какой-то план, чтобы Киев не получил всего необходимого для начала безопасного и быстрого освобождения своих временно оккупированных территорий. Если союзники хотят, чтобы война длилась как можно дольше, то это верная стратегия. Но если декларируемая полная поддержка Украины реальна, то Киев должен получать все виды вооружений в гораздо большем (возможно, в десять раз) масштабе.

Украина очень ценит получаемую военную и финансовую поддержку, но это во много раз меньше, чем сэкономленные НАТО деньги за последние 30 лет, чтобы потратить огромные ресурсы на возможную реакцию на ядерное оружие, которое было у Киева в 1994 году и которое было нацелено на столицы Западной Европы и Северной Америки. Таким образом, Киеву очень сложно вести освобождение своих временно оккупированных территорий при отсутствии даже небольшого преимущества во всех основных вооружениях, особенно в авиации. Это прекрасно понимают в Брюсселе и Вашингтоне, но дают столько, сколько дают. Кроме того, очень настораживает то, что кто-то ведёт переговоры и консультации с российской стороной об окончании войны в Украине в отсутствие Киева. Стало известно, что администрация США не одобряла и не поддерживала секретные встречи бывших сотрудников Службы национальной безопасности с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по поводу прекращения войны в Украине.

Бывшие официальные лица США вместе с бывшим американским дипломатом и уходящим председателем Совета по международным отношениям Ричардом Хаасом и двумя бывшими помощниками из Белого дома встретились с Лавровым в апреле прошлого года в Нью-Йорке, куда тот прибыл для циничного российского председательствования в Совете Безопасности ООН. Неясно, как часто группа, в которую входили бывшие сотрудники Пентагона, вела переговоры с другими высокопоставленными лицами из России. "Администрация Байдена не одобрила эти переговоры, и, как мы уже говорили ранее, мы не собираемся говорить об Украине без Украины", — заявил представитель Госдепартамента. Он заявил, что американская сторона продолжит поставки оружия Киеву, чтобы украинские официальные лица "могли вести переговоры с твёрдой позиции, когда посчитают, что момент настал".

Помощник советника главы Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что "Белый дом знает о неофициальных переговорах, но не поощряет эти переговоры и никоим образом не участвует в них". И добавил, что "как уже сказал президент США, мы не будем обсуждать Украину без Украины". NBC стало известно, что цель вышеупомянутых переговоров - заложить основу для возможных переговоров об окончании разразившейся войны после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Что это означает не совсем ясно, но что определенно ясно, так это то, что Киев хочет получить твердую поддержку НАТО и Вашингтона на саммите в Вильнюсе, чтобы Украина стала членом Альянса сразу после окончания войны с Россией, т.е. победы над Москвой.