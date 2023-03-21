Справи у терористів-окупантів-мародерів з "оркестру" "вагнера" під Бахмутом йдуть так собі, це більше схоже на похоронний марш, а не на марш "слов’янки".

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Так хотілось пригожину себе презентувати, так хотілося показати себе світу, мовляв, ось я який володар найвеличнішої у світі приватної армії, яка "города берет" та належіть найвеличнішому у світі "кухарю"-полководцю, який вже приміряв на себе френч "отца народов", збираючись зайняти трон спочатку головнокомандуючого, а потім й верховного, тобто російського президента.

Неодноразова пригожин відкрито заявляв про свої внутрішньо російські амбіції та мрії розпочати війни у всьому світі, щоб його найманці "вагнера", приборкували усіх, хто проти росії, є по оцінювачем демократії та цивілізованого суспільства. Приватну армію пригожина, рекламували на росії та за її межами, як російський, військовий аналоговнет, який навіть краще ніж регулярна армія російської федерації.

Фактично рекламою та пропагандою "вагнера" та його "отца народа" на росії створили культ. Моду на "вагнерів" одразу підхопили підлітки, а бути одним з "оркестрантів" стало модно й вигідно, бо ж уся реклама "вагнера" показує справжні цілі: мародерство. Хочеш позбутися фінансових проблем, кредитів, стати крутим, важним хлопцем на районі, ставай членом приватної кампанії та йди, візьми собі усе, що захочеш на "освобожденных" територіях.

Взагалі ця реклама та уся історія з "вагнером", вона, як й уся реклама війни, боротьби з українцями та світом, на росії не закінчувалася з 1917 року. Як ото більшовики почали вбивати та грабувати, так зупинитися не можуть. Тому будь яке нагадування про "забрать и поделить", "разрушить", "освободить", "диктатура", тюрма" одразу пробуджують у люмпена його історичні потреби: вбивати та грабувати.

Тому от зараз на росії немає зневаги чи гидоти до педофілів, гвалтивників, канібалів та вбивць. Й коли на росії кажуть, що ось до лав "вагнера" беруть з тюрми саме таких людей, реакція вас вразить. Росіяни одразу починають захищати усіх, хто відбуває чи відбув ув’язнення, бо "плохих людей в тюрму не сажают".

Пригожин та його армія отримали від кремля усе озброєння, повноваження, навіть повноваження глумити генштаб, міноборони росії та керівників армії росії, а ще повноваження командувати ними.

Це не усім подобалося, але усі грали в цю гру, бо ж після запланованої швидкої окупації України на росії та на окупованих територіях мали встановити шалену диктатуру та терор забриваючи до лав армії все більше й більше людей, у тому числі з окупованих територій, щоб йти далі "на Берлін" та окуповувати країну за країною.

Насправді путін не збирався зупинятися на Україні, він – може це забулося, нагадаю- оголосив себе "собирателем земель руських", тобто пообіцяв здійснити мірю, усіх совків, яких розвіяло по світу, відродити радянський союз. Саме тому на "вагнер" було покладено усі козирі. Мовляв, ось, шойгу та герасимов не змогли, а пригожин зміг. Після швидкого просування "оркестрантів" та оголошення їх сили та перемог, на росії сталася б невеличка "рокіровка" між баштами кремля й ті, хто стримував умовного колективного російського гітлера, прийшли б до повної влади, ось тоді б світ дізнався усе, що приготувала йому росія: третя світова, ядерна зброя, військові дії на теренах Польщі, Естонії, Литви, Латвії…

Тому, те, що зробили славетні ЗСУ під Бахмутом, перетерши на перегній російських зеків, педофілів, маніяків, наркоманів та інший склад "оркестрантів", ще буде оцінено країнами, до яких не дійшла війна.

Не для кого не секрет, що "вагнеровці" приймають участь у фактичній окупації ЦАР, знищували населення Сирії й готові по першій команді винищити будь яку країну. Саме тому операція під Бахмутом неодноразово подавалася росією та пригожиним, як рекламна кампанія його приватної армії.

Неодноразово оголошувалися й цілі "вагнера": участь у будь якій війні, яка вигідна росії, захоплення контролю над копалинами, свердловинами та ресурсами окупованих країн, продаж солдатів та армії будь якому тирану та диктатору для утримання його диктатури. Чим більше перемог "вагнера" в Україні, тим вище його ціна на ринку терористичних послуг.

Ні, звичайно ж бравада ллється та ролики знімаються. Як без цього. Навіть Брейвіка приписали до лав "вагнера".

Що-що, а пропагандистські ролики на росії знімати вміють. Я, наприклад, була вражена, коли у березні 2022 року побачила у соцмережах Красноярська ролик, в якому показували окуповані, тобто звільнені від українців Канів, Київ, Черкаси, Полтаву, Львів, де люди радісно зустрічали російських солдатів й люди вірили у ці ролики та вважали, що "спецоперація" йде за планом путіна.

То "вагнер" зараз виставляє ролики для зовнішнього споживача й внутрішнього й це різні ролики, різні зйомки та контент. Бо ж очікуваної та оголошеної перемоги немає, а споживачу треба щось продавати. Бо, як тільки ті, хто наймає "вагнерівців" у ЦАР чи інших країнах дізнаються про пшик, їх там просто нашинкують, як капусту.

Але все частіше реклама "вагнера" викликає сміх, бо у спробі довести усім свою "велич" "оркестранти" все глибше падають у яму.

Так, наприклад, споживачі порно-контенту з росії були здивовані, коли виявили на сайті Pornhub рекламу приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер". Людина, що знайшла ці ролики стверджує, що ця реклама виходить, якщо заходити на Pornhub із росії, не включаючи VPN та блокувальник реклами та таргетировано скорегована здебільшого на мешканців регіонів. Тобто на найбідніші й найнедорозвинутіші прошарки російської глибинки.

Для більш чуттєвого споживача є інше. "Вагнеровці" врятували, "вагнеровці" роздали шампанське, "вагнеровці" привезли речі… з Соледара, з Бахмута. Тобто не врятували, а знищили чиєсь життя, навіть, якщо це життя тварини. Не роздали, а привезли намародерене, вкрадене.

Але, росіяни саме це шанують. Оце врятували-роздали. Вони не думають звідки, не задають питання про наслідки. Головне, як ото більшовики, вбили-забрали-роздали. В цьому моменти, пересічний росіянин одразу "роздали" приміряє на себе "а я б собі забрав, а я б не віддав, а я собі б ще більше". Тому, якщо ви думаєте, що війна закінчиться з відтисненням росіян на кордони України, ви помиляєтеся. Ця орда ще довго буде робити набіги, щоб хоч щось вкрасти у тих, хто вміє заробляти, будувати, відновлювати, ростити, готувати.

"Вагнер" запустив мімімішний ролік про те, як з Соледару було "врятовано" павичів. Їх привезли до Ростовського зоопарку.

"Птиць спасли при штурме города Соледар", – пафосно йдеться у роліку. Ростовчани-росіяни пищать від захвату, ой, які "вагнеровці" молодці, врятували пташок. Пищать від захвату, як завжди, не задаючи питання, а навіщо ви, покидьки, штурмуєте мирне українське місто, де жили працьовиті люди, буяли парки, жили домашні улюбленці, щасливі родини…

Що ж, поки так. Але це ненадовго. Й півники "вагнера", які зараз пишаються викраденими в зруйнованому місті павичами, скоро будуть патрані й підуть на холодець, бо така їх доля, бо навіть павич має вищу ціну ніж півник "вагнерок".