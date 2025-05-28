Есть только два варианта завершения войны: кто быстрее 'умрет' – или мы, или они. Интервью с Веселовским

Информационное пространство вокруг российско-украинской войны все больше наполняется разнообразными "мирными" инициативами и вариантами окончания войны. Несколько из них выделили аналитики одного из крупнейших банков планеты – JPMorgan Chase.

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"Южнокорейский сценарий": остановка войны по настоящей линии фронта, заморозка, а Украине удастся добиться размещения на своей территории европейских "сил сдерживания" при поддержке США в виде гарантий безопасности, военной помощи и разведки, то территория страны, которая не оккупирована, будет развиваться стабильно, демократично и с перспективой процветания.

"Израильский сценарий": Украина превращается в "крепость" – постоянная военная и экономическая помощь, страна постепенно создает свой сдерживающий потенциал, нет иностранных войск, угроза войны остается.

"Грузинский сценарий": нет войск и слабая поддержка Запада, дестабилизация, стагнация, падение инвестиций, отказ от евроинтеграции и постепенный дрейф в сферу влияния России через пророссийских деятелей внутри страны.

"Белорусизация Украины": США отказываются от поддержки, а Европа не способна компенсировать, Украина капитулирует на условиях Путина и очень быстро превращается в вассальное государство Москвы.

Своими мыслями по этим вопросам в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA поделился дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, представитель Украины при ЕС в 2008-2010 годах Андрей Веселовский.

– В отчете аналитиков одного из крупнейших банков планеты JPMorgan Chase, посвященном перспективам российско-украинской войны, предоставляется сценарий перемирия. Такой исход связан с тем, что в Европе заканчивается военная техника, Украина испытывает нехватку солдат, у США иссякает терпение и не будет желания продолжать поддержку Украины, а трансатлантическое единство трещит по швам. При этом Россия также имеет определенные проблемы, поэтому Путин будет стремиться заключить сделку, но которая будет способствовать его цели – в конечном итоге взять контроль над Украиной.

– JPMorgan – большая, мощная компания с уважаемым аналитическим отделом, который анализирует ситуации, связанные с агрессиями, конфликтами, проблемным развитием будущего во всех регионах мира. И поскольку Украина сейчас рассматривается как потенциальная часть Европейского Союза, она стала предметом интереса JPMorgan, хотя раньше ею не слишком интересовались, поэтому аналитическая группа и представила соответствующие сценарии. Но возникает вопрос: насколько эта группа опытна именно в украинском контексте, а не в целом в Центрально-Восточной Европе, где, условно говоря, проще спрогнозировать развитие событий – например, в случае с Венгрией: или Орбан побеждает на выборах, или нет, и от этого зависят дальнейшие сценарии.

С Украиной все гораздо сложнее. JPMorgan должен был бы сосредоточиться на двух, а не на четырех, которые они предлагают. Кто быстрее придет в упадок? Относительно наших врагов, я сказал бы даже жестче – кто быстрее "сдохнет". А в отношении нас, украинцев, я так говорить не хочу. Но суть вопроса – кто быстрее истощится: Украина или Россия? Украина сейчас истощается прежде всего в плане личного состава Вооруженных сил. Во всех остальных аспектах мы более-менее держимся: города живут, пшеница, рожь, кукуруза сеются, добываются энергоносители. Несмотря на все бомбежки, примерно 80% производств продолжают работать. С энергетикой ситуация хуже, но из-за снижения объемов производства уменьшилась и потребность в энергии. Проблема в оружии, хотя и она частично решается: артиллерийских снарядов становится больше, чем было. То есть не так, чтобы их было достаточно, но сдвиги есть. Основное – проблема с личным составом. Его критически не хватает, о чем все громче говорят. Но действий со стороны государства пока не видно. Есть лишь полумеры типа поощрения возрастной группы 18-24 лет, но это сотни людей, тогда как нужно десятки тысяч.

В России же ситуация более сложная и многомерная. У них нет проблем с личным составом, артиллерией или бронетехникой. Но есть проблема во взаимоотношениях между властью и бизнесом. Бизнесу не нравится эта война, он хочет ее завершения. Энергетический бизнес тоже видит негативные тенденции: проблемы с нефтью, газом, а скоро и с ураном, и тот же Росатом потеряет заказ. То есть проблемы есть.

Украинскую проблему можно решить – если этим займется руководство государства. В свою очередь, российскую проблему можно обострить, если будут введены мощные санкции со стороны Европы и США и они будут согласованы. Это те два сценария, которые JP Morgan должен был бы анализировать.

У меня нет ответов на все эти вопросы. Ни одно исследование не даст их, потому что мы не знаем, например, собрались ли сейчас в Офисе Президента и Верховной Раде и реально ли планируют усилить мобилизацию. Если планируют и выполнят – это будет хорошо. Потому что любое перемирие или прекращение огня возможно только тогда, когда противник будет остановлен. А пока они продвигаются. Генеральный штаб сообщил, что за одну ночь было оккупировано четыре населенных пункта в Сумской области. Завтра могут сообщить о восьми. То же самое и в других регионах. Месяц назад не говорили о Константиновке, а теперь говорим. В Покровске неделю назад закрыли последнее отделение "Новой почты" – это не случайность. Они двигаются, а мы отступаем.

Будет ли перемирие? Если и да, то оно будет выгодно для нас только при условии, что мы не только остановим продвижение врага, но и отвоюем те же населенные пункты в Сумской области. И тогда Европа, когда мы остановим врага или отвоюем территории, даст нам еще большую дипломатическую, политическую и, возможно, финансовую помощь.

– Конечно же, Европа не отказывается от Украины, но она все равно оглядывается на Трампа, который продолжает скептически относиться к поддержке Украины.

– Что касается Соединенных Штатов, то за последние дни мы имеем несколько обнадеживающих сигналов. Первый, еще более давний сигнал – это заключение временного перемирия в торговой войне между США и Китаем. Это были переговоры министра финансов США и китайской делегации в Женеве. Второй сигнал – несколько дней назад Трамп пригрозил Европе введением тарифов с 1 июня, но уже сегодня он заявил, что подождет до середины июля. Почему? Потому что ему позвонила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. И не просто позвонила, а сообщила, что все, о чем говорили ее подчиненные на прошлой неделе в Вашингтоне, будет реализовано. На сегодня европейцы приняли важное решение на уровне министров финансов и торговли, согласовали общую платформу для взаимодействия с США. Без нее Трамп бы ввел все возможные тарифные ограничения. А с ней – он вынужден отступить. Это уже не впервые: начинает с одного, а заканчивает противоположным. Это типично для него – поток решений без стабильной позиции. Но для Европы это выигрыш. Они получили несколько важных преимуществ.

– Хорошо, но это все касается защиты Европы. Она определенным образом демонстрируют, что способна это сделать. А вот что касается санкций против РФ, то, несмотря на то, что европейцы якобы готовы усилить давление на Москву, Трамп не хочет этого делать, даже несмотря на его последние заявления о "безумии Путина" и подобное. Сенат США стремится это сделать, Европа хочет, а Трамп – нет. Как это решить? Смогут ли они убедить Трампа изменить позицию?

– Трампу нет смысла что-то объяснять, чтобы он "понял". Ему нужно сказать, что "так правильно", и он это сделает. Помните, когда Трамп ввел 145% пошлины на китайские товары и через три дня начала сыпаться Нью-Йоркская биржа? Тогда к нему зашли люди, которым он доверяет, и сказали: "Нет, нам так не надо. Нам надо иначе". Он не обязательно понимает, но реагирует: "Ага, хорошо. Снимаем". Ему даже безразлично, что это противоречит его же собственным словам. В данном случае ситуация та же самая. Ему скажут: "Будем накладывать санкции". Он спросит: "Это надо? Да, надо".

Он хочет выполнить свою программу? Хочет. Ему нужны голоса? Нужны. Вот и все. Тогда он это сделает. "А Путин обидится? Да нет, не обидится". И будет сделано. Понимаете, к сожалению, мы вынуждены говорить о президенте США как о "кукле второго сорта". Не первого, не высшего. "Кукле", которую "дергают за ниточки", и она поворачивается в одну сторону и говорит: "Хорошо, идем". Дергают за другую – она поворачивается в другую сторону.

– А кто дергает?

– В основном это делают одни и те же люди. На сегодняшний день он руководствуется своим окружением. Мне очень обидно и стыдно говорить, что главный человек в Америке – вот такой, но уже так есть.

– Относительно сценариев завершения войны от JPMorgan: аналитики рассматривают южнокорейский, израильский, грузинский и "беларусизацию" сценарии для Украины. Что может угрожать Украине?

– "Беларусизация" нам не грозит по простой причине – у нас нет административно-террористической системы власти, как в Беларуси. "Грузинский" сценарий также маловероятен, потому что у нас нет такой большой массы необразованного и глубоко провинциального населения, которое есть в Грузии. Я немного знаю глубинку Грузии – так ситуация совсем другая, чем та, которая сегодня присутствует в Украине.

"Южнокорейский" сценарий возможен. Мы близки к нему. Но есть принципиальное отличие: в Корее линия разграничения примерно 150 километров от моря до моря. А у нас же более тысячи километров, а может и до 1200. Контролировать такую линию значительно сложнее. Поэтому, я думаю, будет сделано определенное упрощение. Например, Днепр может быть выбран как естественная демаркационная линия, но до определенного уровня. А дальше останется 300-400 километров, которые уже будет легче контролировать.

– Как насчет "израильского" варианта, по которому Украина превращается в "крепость", то есть постоянная военная и экономическая помощь, таким образом создает свой сдерживающий потенциал, но нет иностранных войск как гарантий безопасности?

– Европа заинтересована именно в таком формате. Поэтому да, израильский сценарий возможен, но до определенного предела, по той причине, что между США, Израилем и арабским окружением существует определенный уровень доверия. Они взаимозависимы. А вот между Российской Федерацией и США нет ни доверия, ни взаимной зависимости. Россия практически независима от Соединенных Штатов. Она еще несколько лет назад была зависима – тогда доминировал доллар и евро. Но за эти три с половиной года она полностью переориентировалась на Восток – на юань, криптовалюты, на поставки энергоресурсов туда. Американское влияние на Россию сейчас практически отсутствует. А значит, и доверия быть не может. Разве что в России произойдет государственный переворот. Поэтому этот вариант жизнеспособен, но вряд ли возможен в таком формате, который присутствует сегодня в Израиле.

– Относительно немецкого сценария, который активно обсуждали ранее и который бы "удержал Россию от наращивания атак. В определенном смысле это было бы похоже на введение бесполетной зоны для России, чтобы она не могла летать над Украиной или направлять ракеты на украинские города. В этом году премьер Италии Мелони определенным образом вернулась к этой теме. Почему, по вашему мнению, этот вариант провалился? Или он просто никогда не был реалистичным?

– Основная проблема в том, что Владимир Путин лично не сможет прожить и минуты после того, как согласится публично на слово "НАТО" в Украине при любом варианте. Он говорит категорическое НЕТ, пугая европейцев всеми возможными средствами.

– Относительно завершения войны. Что касается России, то здесь все понятно – полная капитуляция Украины без средних вариантов. А что насчет других игроков: КНР, Европа, Трамп?

– Китаю уже надоела эта война. Он видит, что Россия истощается, а значит – не может быть надежным партнером. Ослабление человеческого капитала, упадок науки, амортизация системы в целом. Для Китая это означает, что Россия становится менее интересной, менее выгодной. Да, Китаю нужны ее ресурсы – газ, нефть, древесина. Но все это можно купить и без "партнерства". А Россия с агрессивной и деградировавшей политической моделью Китаю не нужна. Китай хочет, чтобы она остановилась.

Европа – здесь видение преимущественно единственное: Украина как член ЕС. Возможно, не полноправный в 2030 году, но по крайней мере условно на 90%. Это важно для политического сигнала: "вот граница, дальше не идти" и "мы свою часть по защите и поддержке выполняем". Но есть "клоуны на арене". Кроме премьер-министра Венгрии Орбана, таким может быть, условно, потенциальный президент Польши Навроцкий, который может выиграть выборы. И тогда Польша как важный игрок превратится в фактор нестабильности внутри ЕС. Это не обязательно антипозиция к Украине, но это означает меньше внимания к нам и больше к польско-немецким спорам. Это опасный сценарий.

Что касается позиции США, то с нынешним руководством, которое является сравнительно неинтеллектуальным, недальновидным и скорее разрушительным, чем стратегическим, ситуация сложная. Там деградируют институты: армия, судебная система, наука (вспомним историю с Гарвардом). Они сейчас заняты собой. И посыл идет такой: если европейцы с этим справятся – хорошо, это ваши проблемы. А мы будем заниматься своими. Дальше все зависит от выборов осенью следующего года. Если демократы выиграют хоть одну из палат, то США еще глубже погрузятся во внутреннюю политическую борьбу и "забьют" на внешнюю политику, в частности на Европу.

– Трампу просто нужно, чтобы вопрос был "как-то решен" и не беспокоил уже его или все же условная победа Путина над Украиной в его планы не входит?

– Даже самые радикальные люди в окружении Трампа понимают: усиление России за счет всей Украины – это угроза не экономике, а именно миру в Европе. А мир на континенте важен для США, потому что они хотят видеть Европу как экономического партнера. Ну и, по возможности, конечно, как экономического "помощника", но пока – партнера. Им не нужна Европа, погруженная в войну, в хаос, с более сильной Россией рядом. Даже Трампу это невыгодно.