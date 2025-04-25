Надо продемонстрировать лидерство: Порошенко призвал Германию передать Украине 'Таурусы'

Германия должна продемонстрировать лидерство и принять решение о передаче ракет "Таурус" для противодействия российской агрессии.

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Об этом во время заседания Межпарламентского совета Украина – НАТО в немецком Висбадене заявил лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко, сообщает пресс-служба партии.

"Мы противостоим России, когда она посылает северокорейские войска, посылает иранские ударные беспилотники и северокорейские баллистические ракеты. Нам нужно усилить противовоздушную оборону, и "Таурус" должен быть неотъемлемой частью. Особенно сейчас, когда у нас есть пока не подтвержденный сигнал, что, возможно, некоторые горячие головы хотят попытаться прекратить выдачу американского разрешения Великобритании на использование Storm Shadow и Франции на использование того же типа ракеты. Поэтому важна твердая и своевременная позиция Германии", – отметил Порошенко.

Он также призвал европейские парламенты принять декларации в поддержку территориальной целостности Украины – вроде Крымской декларации.

"Нам нужно заявление для национальных парламентов о политике непризнания шантажа Путина. Важно, чтобы это было в Бундестаге, в Национальном собрании Франции, в странах Балтии, и это был бы ответ, что не только Украина не воспринимает шантаж Путина, но и вся Европа", – сказал политик.

Он напомнил, что при его президентстве в 2018 году по прямому указанию Дональда Трампа была подписана Крымская декларация.

"Это было сделано по образцу Декларации стран Балтии 1940 года. И я как президент получил твердую гарантию США, что Соединенные Штаты никогда не признают оккупацию территорий, которая разрушает украинский суверенитет. Было бы чрезвычайно важно иметь такую поддержку Украины со стороны всех наших коллег. Я обращаюсь не только к Бундестагу Германии", – отметил Порошенко.