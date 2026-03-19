В США разворачивается новая дискуссия относительно военной помощи Украине. Представители нынешней администрации заявляют о необходимости пересмотра приоритетов в использовании боеприпасов.

В частности, звучат обвинения в адрес предыдущего руководства в истощении запасов из-за поддержки Киева. Такое заявление сделал министр обороны США Пит Хегсет.

Он заявил, что страна до сих пор сталкивается с последствиями политики предыдущей администрации Джо Байден, которая, по его словам, привела к значительному сокращению запасов боеприпасов.

"Мы все еще имеем дело с последствиями того, что создал Джо Байден – а именно истощение этих запасов. И вместо того, чтобы направлять их нашей собственной армии, он отправлял их в Украину", – сказал Гегсет.

Хегсет подчеркнул, что на текущем этапе Вашингтон должен пересмотреть подход и сосредоточиться на собственных интересах.

"Каждый раз, когда мы оглядываемся назад и анализируем любую проблему, с которой сталкиваемся, все сводится к одному: "Ну, это отправили в Украину". В конце концов, мы считаем, что на данном этапе эти боеприпасы лучше использовать в наших собственных интересах", – сказал он.

Дональд Трамп в последние дни постоянно критикует страны НАТО, которые отклонили его призывы прислать военные корабли для защиты судоходства в Ормузском проливе. Из-за такой пассивной позиции кремлевский диктатор Владимир Путин якобы "боится только США и совсем не боится Европы", считает американский президент.

Он уже предупреждал, что Североатлантический альянс ждет "очень плохое будущее", если союзники откажутся помогать американцам в защите Ормузского пролива.

