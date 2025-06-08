'Надо посадить Путина за стол переговоров': премьер Финляндии прокомментировал позицию Трампа насчет санкций против РФ

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо прокомментировал попытки администрации президента Дональда Трампа ослабить запланированные санкции против России, о которых сообщили СМИ. По его словам, если это правда, то такие действия американского лидера являются шагом в неправильном направлении.

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Соответствующее заявление Орпо сделал 7 июня, общаясь с журналистами на заседании Национального собрания коалиционной партии в Хельсинки. Об этом сообщает Yle.

Премьер подчеркнул, что пакет санкций, подготовленный сенатором Линдси Грэмом, является очень сильным.

"Я надеюсь, что США смогут провести его как можно быстрее и без изменений", – сказал он.

Орпо подчеркнул, что сейчас надо "принять некоторые решения". "Мы должны посадить Путина за стол переговоров", – добавил политик.

Он заверил, что Европейский Союз делает для этого все возможное.

Напомним: президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз впервые начали согласовывать будущие санкции против России. Американская сторона в лице сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма, сенатора-демократа Ричарда Блюменталя и их коллег готовят пакет санкций против России и согласовывают его с пакетом от Евросоюза.

Зеленский отметил, что американский Сенат готов ввести санкции против России. Но важно, чтобы дальнейшие меры давления на страну-агрессора поддержал президент Дональд Трамп.

Впоследствии в СМИ появилась информация о том, что администрация Дональда Трампа пытается заставить сенатора-республиканца Линдси Грэма смягчить его законопроект о санкциях против России. Белый дом стремится наладить отношения с Москвой вместо того, чтобы наказать ее за вторжение в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Финляндии Александр Стубб 4 июня провел телефонные разговоры с президентами Украины и США. Политик подчеркнул, что Соединенные Штаты и Европа должны усилить санкционное давление на страну-агрессора Россию.

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