'Надо перевооружить Украину': New York Post призвал Трампа возобновить военную помощь Киеву

Американское издание The New York Post призвало президента США Дональда Трампа перевооружить Украину, подчеркивая, что кремлевский диктатор Владимир Путин отказался от мира и "готов пролить кровь своего народа в последней попытке создать империю". Журналисты заявили, что "одна ракета, сохраненная на складе сегодня, – это 50 ракет, которые нам придется выпустить в будущем".

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The New York Post, которое считают любимым изданием Трампа, выпустило соответствующую редакционную статью днем 4 июля (по восточному времени). Сотрудники СМИ обратились к американскому главе (цитируем):

"Господин президент, мы знаем, что вы понимаете, что главным препятствием на пути к миру в Украине является агрессия России. Вы сказали, что были "разочарованы" разговором с российским диктатором Владимиром Путиным и что вы "не думаете, что он собирается останавливаться".

Путин вновь заявил, что не готов брать на себя обязательство о прекращении огня до тех пор, пока не будут устранены "коренные причины" конфликта. Для Влада "первопричиной" является существование Украины.

Он последовал вашему призыву и нанес самый крупный за всю войну удар с применением беспилотников и ракет, в результате которого погиб по меньшей мере один человек.

Так почему же, господин Президент, ваша администрация наказывает Украину?"

Далее журналисты акцентировали внимание на том, что помощь Силам обороны не будет негативно сказываться на обороноспособности американской армии. Ведь на самом деле оружие на складах Пентагона есть. Кроме того, Украина платит за военную технику частично из конфискованных российских активов и европейских грантов, "что стимулирует нашу промышленность производить больше".

"На самом деле наши военные могут использовать эти деньги – и разведданные, которые они собирают в ходе успешного сопротивления Украины, – для создания более совершенных беспилотников и противоракетных технологий. Это закладывает фундамент Золотого купола", – напомнила редколлегия о проекте Трампа.

Но самым главным журналисты назвали то, что судьба Украины будет посланием миру об Америке. Россия – не сверхдержава, а "умирающее террористическое государство". И если Вашингтон поможет Москве добиться успеха, это будет не просто угрозой Европе, "это покажет Китаю, что наши союзы ненадежны, наше терпение коротко".

"Это не предложение "или/или", как предполагает Элбридж Колби, заместитель министра обороны. Мы не помогаем Украине вместо того, чтобы бороться с Китаем. Мы помогаем Украине, чтобы помешать им. У России и Китая одна общая стратегическая цель: противостоять Соединенным Штатам", – подчеркнули в СМИ.

Авторы статьи попытались сыграть на самолюбии Трампа, перечислив его успехи: принятие "Большого красивого законопроекта", выигранные дела в Верховном суде, заключенные торговые сделки, нанесенные удары по Ирану.

"Вы предприняли смелый шаг, чтобы обезвредить Иран, зная, что это сделает Ближний Восток более безопасным местом. Только бомбардировка его ядерных объектов могла заставить аятоллу сесть за стол переговоров.

То же самое и с Украиной. Путин понимает только силу. Он продолжит оскорблять и игнорировать вас, если США не возьмут на себя обязательство защищать Киев", – объяснили они.

Журналисты вспомнили, что разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским (он состоялся 4 июня) стороны характеризовали позитивно. Президенты говорили об укреплении ПВО страны, и "это отличные новости".

"Падение Украины – это не катастрофа, в которой можно обвинить кого-то другого или объяснить это как нечто несущественное. Это дестабилизирует мир, ослабит Америку и негативно отразится на вашем президентстве. Не уходите", – закончили свое обращение к Трампу в The New York Post.

Как писал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон "может рассмотреть" вопрос отправки в Украину ракет для ЗРК Patriot, и отметил, что "не хочет видеть, как убивают людей".

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