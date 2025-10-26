'У мира есть мотив давить на Россию': Зеленский – о новом ударе врага по Киеву, поставках оружия и ситуации на фронте. Видео

Из-за удара Российской Федерации по Киеву, который оккупационное войско осуществило в ночь на 26 октября, три человека погибли, еще 31 – пострадал. Среди них есть семь детей. Всего только за одну эту неделю россияне применили против нашей страны почти 1200 дронов и 50 ракет – защита от такой угрозы может быть только общим делом.

"Ни одна нация в мире не должна оставаться в одиночестве против такого", – заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в воскресенье, 26 октября, в конце 1341-го дня полномасштабной войны. Видео опубликовано на YouTube-канале ОП.

Президент сообщил, что разбор завалов в столице на месте попадания "Шахеда" по дому уже завершился. Спасатели работали с самой ночи.

"Было довольно длительным и тушение пожаров. По состоянию на сейчас на всех локациях работы завершены", – сказал глава государства.

Дипломатическая работа

Зеленский заявил, что на этой неделе Украина приблизились к необходимым решениям.

"Был мой разговор с канцлером Германии, также мы говорим с некоторыми другими партнерами в Европе по Patriot. Отдельно хочу поблагодарить Британию и Францию – есть решение Франции относительно дополнительных истребителей Mirage для Украины и ракет для ПВО, Великобритания будет помогать нам с ПВО и в дальнейшем – тоже ракетами, и в производстве дронов-перехватчиков – спасибо за это", – сказал президент.

Также есть новые страны, которые заявили о готовности сделать взносы для финансирования программы PURL. Это Финляндия и Испания. Речь идет об инициативе, которая позволяет НАТО покупать американское оружие для Сил обороны.

"Мы четко работаем над этим. Четко работают и наши оборонные договоренности с европейцами, мы готовим новые проекты – будет больше нашего совместного производства оружия. И чтобы мир мог говорить с Россией с позиции силы, мы сами в Украине должны быть на сильных позициях", – подчеркнул он.

Ситуация на передовой

Как отметил президент, "важно всегда сравнивать, что россиянам приказывали сделать, на какую дату, и что они на самом деле смогли".

"Украинское сопротивление – действительно героическое. Я благодарю каждого, кто в бою, на боевых постах, кто тренирует и помогает нашей защите, я благодарю каждого, кто работает на оборону и ради нашего государства", – передал Зеленский слова благодарности.

Он заявил о хороших новостях от наших десантников. Работа 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады в Мирноградской громаде (Покровское направление) была успешной.

Каждый такой результат, особенно на Донетчине, – это чрезвычайно сложно, но чрезвычайно важно. "Именно там, против Покровска, россияне сосредоточили основную свою ударную группу – и это значительное количество войск оккупанта. Конечно, это дает сложную ситуацию и в Покровске, во всех соседних районах. Жесткие бои в городе, на подступах к городу, есть ДРГ в городе. Трудно с логистикой. Но надо и дальше уничтожать оккупанта, надо и дальше наносить россиянам как можно больше потерь", – заявил Зеленский.

Планы вражеской наступательной кампании за десять месяцев этого года в очередной раз были развалены благодаря смелости Сил обороны, и все сроки, которые определял диктатор Владимир Путин своим наемникам, российская армия не выдержала.

"Много сделано в рамках Добропольской операции. В этих районах есть и существенное пополнение "обменного фонда" для Украины. Я благодарю каждого солдата, сержанта и офицера, которые воюют там, на Донетчине. Также в Купянске и на Запорожье – все это помогает нашим позициям в дипломатии, очень помогает, в общем нашим отношениям с миром, благодаря вашей силе, украинские воины, мир и в дальнейшем имеет силу, имеет мотив давить на Россию за эту войну. Давить, чтобы Россия была вынуждена эту войну закончить", – обратился глава государства к защитникам.

Зеленский отметил отдельные подразделения и бригады

За результаты на фронте на этой неделе президент похвалил 82-ю бригаду ДШВ, также подразделения 1-го штурмового полка, 25-й воздушно-десантной бригады, 33-й механизированной бригады, 4-го батальона 71-й егерской бригады, 92-й штурмовой и 93-й механизированной бригад, 132-го разведбата. Они борются с захватчиками в Донецкой области.

За бои на Харьковщине – прежде всего в Купянске – он отметил подразделения нашей 127-й тяжелой механизированной бригады.

На Александровском направлении проявили себя 414-я бригада беспилотных систем, 5-я штурмовая бригада, 225-й и 425-й отдельные штурмовые полки, 141-я механизированная бригада.

"Спасибо всем, кто понимает, что именно на фронте, именно в оборонном производстве, именно в стойкости наших людей реально приобретается возможность не только Украины, а всей Европы сохранить себя и защитить нормальную жизнь. Спасибо всем, кто с нами, спасибо всем, кто с Украиной!" – подытожил президент.

