'Надо быть готовыми': эксперт предупредила о компромиссах с Венгрией на пути Украины в ЕС

Украине следует быть готовой к тому, что на пути к членству в Европейском союзе придется вести переговоры не только с Брюсселем, но и выстраивать двусторонний диалог с Венгрией. Будапешт часто злоупотребляет своим правом вето и политизирует этот вопрос.

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Об этом в эфире OBOZ.Talk сказала эксперт по евроинтеграции и двусторонним отношениям между Украиной и ЕС Мария Голуб. В то же время она отметила, что в техническом плане Украина добровольно обязалась выполнять пункты, которые были представлены венгерской стороной для начала переговоров с Киевом относительно членства.

"Нужно не забывать о том, что в политике, а тем более в переговорах, всегда есть возможность маневрировать, договариваться или менять рамочные и начальные данные. Но точно понимаем, что, к сожалению, эта линия будет продолжаться. Поэтому нам просто придется. В наших интересах вести не только двусторонний диалог с Брюсселем, но и фактически выстраивать диалог с Венгрией", – сказала Голуб.

Эксперт добавила, что Венгрия сейчас есть в повестке дня, поэтому о ней так часто говорят в контексте вступления Украины в ЕС. Однако следует понимать, что на этом пути Киеву, вероятно, придется вести много двусторонних диалогов и идти на многие компромиссы.

"Как только Украина будет еще активнее двигаться к единому рынку Европейского союза, как только у нас интенсифицируется экономический диалог, таких двусторонних треков будет гораздо больше. И это абсолютно нормально, к этому нужно быть готовым. Мы уже даже знаем, как вести эти диалоги. Просто так произошло, что Венгрия очень сильно политизирует этот вопрос и часто злоупотребляет своим правом вето, поскольку многие решения в ЕС принимаются единогласно", – отметила Голуб.

Ранее сообщалось, что Украина 25 июня официально начала переговоры относительно членства в ЕС: начала работу межправительственная конференция. Методику вступления кардинально не изменяли, хотя ее адаптируют под ситуацию в каждой из стран. Украине придется выполнить целый ряд условий, содержащихся в 33 главах.

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