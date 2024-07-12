'Надо будет читать мирный договор': Пристайко указал на нюанс с перспективами вступления Украины в НАТО после войны

Решение о вступлении Украины в НАТО будет зависеть от мирного договора о завершении войны между Украиной и Россией. Если в нем будет пункт о внеблоковости нашего государства, то о членстве в Альянсе больше не пойдет речь. В этом случае проигрывает только украинский народ.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании, экс-министр иностранных дел Украины, экс-председатель миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко. Раньше, чем завершится война, вопрос не решится.

"Возвратимся к тому, о чем уже говорили, – надо будет читать мирный договор. Если будет написано, что Украина остается нейтральным государством, то о каком НАТО мы можем вообще говорить? НАТО тоже скажет, что, слава богу, сняли вопросы. То есть это будет выгодно всем, кроме будущего украинского народа", – заметил дипломат.

В то же время, он отметил, что не стоит быть уверенными в безоговорочной мощи государства-террориста и провел параллели с СССР.

"Никто не знает, какой запас прочности у РФ. Советский Союз в середине 80-х годов, казалось, еще имел силы бороться, но потом за считанные годы все развалилось. Поэтому все возможно и в случае с нынешней Россией", – убежден Пристайко.

Также он убежден, что "полупозиция" и нерешительность НАТО влияют не только на Украину, но и на Россию.

"Кажется, Путин это поймет как слабость Запада и страх перед РФ. И поэтому мы имеем заявления бывшего президента РФ Медведева по поводу таких формулировок. Мол, вывод очевиден. Мы должны сделать все, чтобы "необратимый путь Украины" к НАТО завершился или исчезновением Украины, или исчезновением НАТО. А лучше и того, и другого", – сказал дипломат.

"Известный факт: то, что не может заявить российский диктатор Путин, в инфопространство вбрасывает Медведев, так что дальнейшие действия России ясны, она собирается "окончательно решать украинский вопрос"", – добавил экс-министр.

В то же время он подчеркнул, что, несмотря на определенную неопределенность и слабость формулировок, НАТО – это лучшее, что существует.

"И все же я считаю, можно было иначе сформулировать пункты итоговой декларации. Чтобы было большее присутствие неопределенности в отношении Украины", – отметил дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 11 июля в Вашингтоне завершился саммит НАТО. В тот день внимание было приковано к встрече президента Украины Владимира Зеленского и главы Соединенных Штатов Джо Байдена, во время которой было объявлено о новом оружии для наших бойцов на фронте. Кроме того, усилить возможности сил обороны пообещали и другие страны – Австралия, Норвегия, Литва.

– Зеленский надеется, что следующим шагом НАТО после проведения саммита в Вашингтоне станет приглашение Украины в блок, а затем и ее членство в Альянсе. Глава государства убежден, что Киев сможет усилить НАТО.

– Премьер-министр Словакии Роберт Фицо снова выступил против членства Украины в Североатлантическом альянсе, заявив, что это может спровоцировать глобальный мировой конфликт. По его словам, вступление Киева в блок – это "гарантия Третьей мировой войны".

– Издание Politico оценило итоги саммита НАТО в Вашингтоне. Там отметили, что шансов на получение приглашения в Североатлантический альянс не было. Западные лидеры приняли новые решения по военной помощи ВСУ на фоне оценок некоторых о "ситуации тупика" нынешнего этапа боевых действий.

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