"Надо бить баллистикой или "Томагавками": Обухов рассказал о заводах по производству ракет на Урале

Россия застряла на линии фронта в Украине, но захватчики будут делать ставку на масштабные обстрелы нашей страны. Государство-агрессор имеет удаленные и, соответственно, защищенные предприятия, производящие ракеты и компоненты к ним.

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Пока что у украинских воинов нет мощного вооружения (как баллистика или "Томагавки"), способного добраться до этих объектов ВПК. Об этом в интервью OBOZ.UA заявил антироссийский активист, глава фонда "Стоп российский террор" (США) Герман Обухов.

Путин делает ставку на террор

Пропаганда является одной из главных движущих сил войны. По мнению активиста, в Кремле полагаются на эту "идейность" и рассчитывают на внешнюю помощь.

"Они рассуждают так: да, на земле ситуация заморожена, но мы все равно победим, потому что мы воюем с "нацистами". Мы соберем больше сил, танки, самолеты, будет мобилизация, помогут союзники: Северная Корея – точно, Иран – потенциально, хотя Китай, конечно же, под вопросом. Он не будет давать России вооружения. Но компоненты на ракеты поступают даже из Европы", – отметил Обухов. Он добавил, что у Украины тоже есть союзники – и они "гораздо мощнее".

На вопрос, что в таком случае будет дальше, Обухов напомнил о важном различии между Украиной и Россией: агрессору безразличны потери, тогда как для украинцев этот вопрос очень болезненный.

"Вы забываете о том, что эти сволочи будут по-прежнему ракетами доставать все города Украины, и мирные люди будут гибнуть каждую неделю, помимо линии фронта. Путин может положить еще хоть полмиллиона, ему на это наплевать. Но он будет методично обстреливать Украину ракетами. Ракеты у него еще есть, они будут собираться", – считает активист.

Он обратил внимание на то, что некоторые цели до сих пор труднодосягаемы для атак Сил обороны.

"Я вас уверяю, в России есть места, до которых никакие украинские средства не достанут. На Урале в горах есть два-четыре таких места, где собирают компоненты для ракет. Может быть, ракеты целиком. По таким целям нужно бить только серьезным вооружением, баллистикой, крылатыми ракетами типа "Томагавк". Такого оружия у Украины нет, и я не знаю, когда она его получит", – сказал Обухов.

Поэтому РФ и дальше будет выпускать ракеты, доставлять их к пусковым, применять. "И мирные люди будут гибнуть каждый месяц, каждую неделю. Вы можете себе это представить?" – спросил он. Обухов убежден, что именно на это делает ставку кремлевский диктатор Владимир Путин.

Как писал OBOZ.UA:

– Из года в год Российская Федерация увеличивает интенсивность дроновых ударов по Украине, а также атак с использованием кассетных бомб и ракет. Оккупанты постоянно модернизируют средства поражения и наращивают их производство.

– В Центре противодействия дезинформации ранее отмечали: именно остановка ВПК противника является "единственным действенным способом" остановить российскую агрессию.

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