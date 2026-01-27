'Надеюсь, Совет ЕС утвердит регламент использования 90 млрд евро': Порошенко обсудил с Кубилюсом ситуацию с безопасностью в Украине

Петр Порошенко провел встречу с Комиссаром ЕС по обороне и космосу Андрюсом Кубилюсом. Пятый президент Украины выразил надежду на то, что Совет Европейского Союза на этой неделе сможет утвердить регламент использования 90 млрд евро для Украины.

Как известно, скорейшее завершение процедур ЕС для выделения средств необходимо, чтобы уже с апреля Украина получила критически необходимую финансовую поддержку для обеспечения ВСУ и бюджетных нужд. Об этом сообщает сайт "Евросолидарности".

Порошенко поблагодарил за решение о выделении Украине ссуды на сумму 90 млрд евро для обеспечения первоочередных военных потребностей "каскадным способом" (путем инвестиций в украинскую оборонную промышленность, покупки у европейских производителей и, в случае необходимости, у американских оружейников).

"Также выразил надежду на утверждение регламента Евросоюза об использовании ссуды в рамках Совета постоянных представителей ЕС уже на этой неделе", – отметил Порошенко.

Пятый президент обсудил с Еврокомиссаром Кубилюсом ситуацию в Украине и Европе, пути преодоления критического состояния украинской энергетики в результате последних российских ракетных обстрелов и неотложные потребности Украины в противовоздушной и антидроновой обороне.

"Подчеркнул важность значительного увеличения инвестиций в оборонную промышленность как Украины, так и европейских стран. Обменялись мнениями относительно содержательного наполнения 20-го пакета санкций ЕС против России, а также специальной резолюции Европарламента и заявлений Еврокомиссии в связи с 4-м годом полномасштабного вторжения и 12-м годом начала российской агрессии против Украины", – заявил Порошенко.