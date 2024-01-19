Будете сміятися: за мене, фронтовика, взялося НАБУ. Такий собі детектив Андрій Грушанський, здоровий мужик, який під час війни замість того, щоб піти на фронт...купував квартири в Києві, клепає проти мене справу. Воно мене на допит викликало. Я не відмовилася, я йому сказала хай їде до мене на нуль поговоримо. А йому покажу до чого довели країну продажні детективи, що виконують політичні замовлення.

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А тепер розкажу вам про суть справи.

В 2014 році "Роснефть" закупила послуги української юридичної фірми "Арцінгер" для того, щоб повернути в її власність нафтопродукти арештовані після Майдану. "Арцінгер" виграв всі суди...Як так? А тому що працівники "Арцінгера" були інтегровані у владу, як ...антикорупціонери. Це і Касько, який був першим заступником генпрокурора, і Шкляр заступник міністра юстиції, а громадянську підтримку організовував працівник Арцінгера і за сумісництвом керівник Трансперенсі інтернешнл України Тімур Бондарєв. Ця інформація з доказами. Їх я оприлюднювала, ще в 2014 році. Ці докази я знайшла у відкритих джерелах. Є офіційні документи на сайті Роснефті про перемогу в закупівлях Арцінгера і рішення Печерського суду віддати паливо Роснефті (посилання на мою статтю з прінскрінами цих документів).

Я одна з тих, хто не дав виконати це рішення суду - повернути паливо рашці. Ось це і є мій кримінал. Паливо, до речі, було поставлено в ЗСУ.

Але українські захисники "Роснефті" так просто не здалися. Порушували справи, обливали мене брудом, брехали в ЗМІ. А тепер їх дітище НАБУ ці старі справи 2014 року реанімінувало.

Чому зараз? Справа не в мені. За мене взялися, бо це тиск на моїх друзів, які мали нахабство вимагати від НАБУ розслідувати мега корупцію, яка відбувається в царині закупівлі боєприпасів для армії. Про її розмах можете почитати в статті Тетяни Ніколаєнко. Щоб ви розуміли у нас ціле НАБУ і два роки їм сцикотно взятися за розслідування найбільш страшної для країни корупції, яка обмежує кількість боєприпасів на фронті. Скикотно? Чи зрадники?