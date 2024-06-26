В НАБУ решили искать тех, кто "слив" информацию УП о нереализованном определении на обыски у Чернышева.

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На прошлой неделе мы на Украинская правда опубликовали расследование под названием "Час Ч. Как Алексею Чернышеву везет в НАБУ".

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В цьому матеріалі ми оприлюднили докази того, що НАБУ отримало спочатку в САП, а згодом і у Вищому антикорупційному суді ухвалу на обшук у керівника НАК Нафтогаз України та колишнього міністра розвитку громад і території Олексія Чернишова. Це впливовий діяч, який входить у коло довірених осіб керівництва держави.

Ми опублікували першу сторінку ухвали, яку так і не було реалізовано. За інформацією одразу від кількох співрозмовників у правоохоронних органах обшуки у Чернишова саботував особисто директор НАБУ Семен Кривонос.

Олексій Чернишов є фігурантом у справі про передачу земельних ділянок у Києві забудовнику і отримання від цього забудовника квартир оточенням Чернишова. До того ж нами було зафіксовано як саме Олексій Чернишов минулого року таємно відвідував Семена Кривоноса в НАБУ.

Як ви думаєте, які дії відбулися після публікації нашого матеріалу?

Ви напевне думаєте, що розпочалось внутрішнє розслідування для того щоб з'ясувати які неправомірні вказівки давав директор НАБУ Семен Кривонос і кому. Чи був тиск на слідство? Якої шкоди було нанесено офіційному розслідування у резонансній справі? Хто і як втручався в роботу правоохоронного органу?

Вважаєте, що було відкрито кримінальне провадження за статтею 343 кримінального кодексу про втручання в роботу правоохоронного органу оскільки можливості оперативного збору доказів та раптовості у справі, в якій фігурує топ-посадовець, було втрачено назавжди?

Ні. НАБУ розпочало спочатку внутрішнє розслідування а зараз відкрило кримінальне провадження за статтею 387 кримінального кодексу за фактом зливу ухвали на обшуки в Чернишова. Бо якби цю ухвалу не отримали журналісти тобто ми - то ніхто б і не дізнався про те, що НАБУ перетворюється в кишеньковий правоохоронний орган, де діють різни правила по відношенню до різних посадових осіб.