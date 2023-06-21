'На юге есть движение вперед': Зеленский отметил промежуточные успехи контрнаступления ВСУ. Видео

Украинский гарант Владимир Зеленский выступил перед нацией с обращением 21 июня. В этот раз свою традиционную речь он начал с успехов на фронте: на южном направлении наши бойцы двигаются вперед в рамках котрнаступления, на востоке упорно держат оборону.

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Слова президента транслировала пресс-служба его Офиса. В условиях продвижения украинской армии особенно уместными Зеленский находит новые пакеты военной помощи от западных партнеров (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я благодарю, Британия, за новый пакет финансовой поддержки. Спасибо, Америка, за пакет помощи нашей инфраструктуре и энергетике. Спасибо, Евросоюз, за представленный президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен финансовый инструмент для нашего восстановления объемом 50 миллиардов евро", – сказал глава государства.

По его словам, сейчас в Британии работает украинская делегация – правительство, офис, Верховная Рада, общественный сектор. Каждый аспект украинского восстановления и дальнейшего развития нашего государства будет представлен именно тем деятелям мирового бизнеса, чье внимание напрямую нужно нам: нашим индустриям, городам, общинам, стране в целом.

"Задача Украины состоит в том, чтобы моральное лидерство нашего народа трансформировать в экономическое лидерство нашей страны. Все предпосылки для этого есть, прежде всего, у наших людей, у нашего прекрасного крепкого народа", – подчеркнул Зеленский.

Президент рассказал про новый пакет санкций Евросоюза против России. Часть его норм подготовлена по предложениям Международной санкционной группы, работающей под председательством Майкла Макфола и Андрея Ермака. Новые ограничения дополнительно сократят доходы России, которые она до сих пор получала в Европе, а также перекроют часть путей обхода ранее введенных санкций.

"Все наши партнеры полностью осведомлены о том, насколько критически перекрыть все пути обхода санкций. Государство-террорист до сих пор имеет доступ к различным продуктам и компонентам, технологическим и финансовым схемам, которые созданы теми в мире, кто все же ценит свободу и международное право. РФ должна быть в полной изоляции, пока главные экспортные продукты России – зло и смерть", – резюмировал Зеленский.

В течение дня лидер нации принял верительные грамоты от послов иностранных государств, прибывших в Украину. Норвегия, Швейцария, Азербайджан, Пакистан, Исландия. Новые послы. Всего в нашем государстве работает уже более 60 посольств и представительств государств и более 20 представительств международных организаций.

"Работать в Украине, работать с Украиной – это верить в Украину и украинцев. Мир с нами, несмотря на все, что пытается делать государство-зло против нас. 483-й день полномасштабной войны. Именно на нашем государстве сфокусированы глобальные надежды. И наши люди оправдают эти надежды. Свобода восторжествует. Украина победит", – обозначил президент.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что накануне секретарь СНБО Данилов призвал россиян, которые незаконно обустроились и живут на временно оккупированной территории Крыма, воспользоваться Керченским мостом и вернуться в Россию. Сделать это следует как можно скорей, ведь освобождение полуострова и возвращение Украины – теперь только вопрос времени.