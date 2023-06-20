'Это наша территория': Данилов призвал оккупантов быстрее бежать по Крымскому мосту в Россию

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призвал россиян, которые незаконно обустроились и живут на временно оккупированной территории Крыма, воспользоваться Керченским мостом и вернуться в Россию. Сделать это следует как можно скорей, ведь освобождение полуострова и возвращение Украины – теперь только вопрос времени.

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Об этом чиновник заявил в эфире национального телемарафона UA Разом. Он подчеркнул, что контрнаступление ВСУ стартовало успешно, и сами россияне понимают, что им недолго наслаждаться оккупированным курортом.

"Они понимают, что вопрос только времени – когда придем, будем их гнать оттуда. И я бы всем посоветовал как можно скорее пользоваться услугами Керченского моста, которое сегодня у них есть, для того, чтобы быть в безопасности", – подчеркнул Данилов.

Он добавил, что после освобождения полуострова граждане РФ не смогут сбежать оттуда через украинскую трассу. Поэтому пусть убираются той дорогой, которой туда зашли.

"Я могу сказать, что все, кто имел до 2014 года имущество в Крыму и после аннексии потерял, оно будет возвращено. Кто понес убытки, получит компенсации за то, что там натворила российская институция", – резюмировал секретарь СНБО.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Данилов указал, что во время боев за Бахмут вражеская армия потеряла десятки тысяч человек. Чтобы занять очередной квартал разрушенного города, захватчикам в буквальном смысле приходилось идти по трупам своим солдат.

"С сентября, когда Москва начала использовать осужденных в качестве наемников в Бахмуте, погибло 22 816 человек. Наши потери были в 7,5 раза меньше. Мы не имеем права сдавать наши города. Без сопротивления они бы победили", – убежден секретарь СНБО.

Данилов также назвал задачи контрнаступления для ВСУ: наши бойцы одновременно ведут как наступательные, так и оборонительные действия. В то же время российские войска пытаются активно противодействовать наступлению Сил обороны.

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