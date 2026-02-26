На стороне России воюют 272 ганца: Зеленский обсудил с главой МИД Ганы противодействие российскому рекрутингу

По данным украинской разведки, в рядах российских захватчиков воюют не менее 272 граждан Ганы. Вместе с ними участие в боевых действиях против Украины принимает около 1700 граждан других африканских государств.

Об этом сообщил глава украинского государства Владимир Зеленский во время встречи с главой МИД Ганы Самуэлем Окудзето Аблаквой. Встреча, как отмечают в Офисе президента страны, состоялась в Киеве 25 февраля.

В частности, стороны "говорили и о важности активного противодействия российскому рекрутингу граждан Ганы и других стран Африки для участия в агрессивной войне против Украины", сообщили у Владимира Зеленского.

Поддержка со стороны Ганы

Отдельно украинский лидер отметил последовательную поддержку со стороны Ганы позиций Украины на площадках Организации Объединенных Наций.

"Вчера у нас была очень важная резолюция, и для нас было очень важно получить не меньше поддержки – даже на политическом уровне, – но не меньше, чем это было в прошлые годы", – подчеркнул президент.

В свою очередь министр иностранных дел Ганы отметил, что его страна продолжает поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Наша позиция не изменилась. Мы остаемся преданными уставу ООН. Мы подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности стран. Мы не должны терпеть никаких попыток подорвать устав ООН и посягнуть на суверенные государства", – акцентировал Самуэль Окудзето Аблаква.

Что предшествовало

Напомним, как недавно правительство Южной Африки объявило, что якобы добилось освобождения группы своих граждан из рядов армии страны-агрессора России. Речь идет о наемниках из ЮАР, чьи семьи утверждают, что их обманом заставили воевать в Украине на стороне захватчиков.

Освобожденную группу завербовала в российскую армию Дудузиле Зума-Самбудла, дочь бывшего президента ЮАР. Эта ярая сторонница российского диктатора ушла в отставку и сейчас находится под следствием.

Как сообщал OBOZ.UA, Москва обманным путем заманила на войну с Украиной не менее 20 тысяч иностранцев, воевавших или воюющих на стороне российских войск. Причем реальное число обманутых граждан значительно больше, и это уже разозлило некоторые страны.

