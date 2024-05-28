На саммит в Вашингтон послан сигнал о готовности Украины к приглашению в НАТО, – Порошенко

Декларация Парламентской ассамблеи НАТО, которая проходит в столице Болгарии Софии, констатирует: Украина многое сделала для того, чтобы получить приглашение в Альянс.

Об этом в комментарии журналистам сообщил Петр Порошенко, участвующий в работе ПА НАТО. Он в очередной раз подчеркнул: членство Украины в НАТО является главной предпосылкой победы в войне.

"Мы провели встречи с представителями десятков делегаций. И могу сказать, что у Украины сегодня точно есть поддержка во всем мире", – констатирует Петр Порошенко.

"Что есть для Украины формула победы, в чем победа? Здесь, на Парламентской ассамблее НАТО в Софии, я сформулировал это так: первоочередная, необходимая составляющая нашей победы – это членство Украины в НАТО. Для этого в текст Декларации включена важная деталь: появилось слово "приглашение". И констатируется, что Украина многое сделала для того, чтобы получить приглашение", – сообщил пятый президент.

"Это не только позиция Порошенко и не только позиция украинской делегации. Сегодня это позиция всех без исключения членов НАТО, посылающих ответный сигнал на саммит в Вашингтон. Очень надеюсь, что это будет услышано", – отмечает лидер "Евросолидарности".

Он также напомнил о потребностях Украины в средствах ПВО, истребителях, бронетехнике и снарядах.

"Очень важны инвестиции в оборонную промышленность Украины. Я очень благодарен, что этот пункт вошел в Декларацию", – отметил Порошенко.

"Не менее важно – это санкции. Я подчеркиваю, что не нужно забывать о санкциях. Наша стратегия – перекрыть для Путина возможность финансирования войны за счет доходов, зарабатываемых российским экспортом. Мы должны перерезать и уничтожить российский экспорт. Эффективность будет измеряться тем, на сколько десятков миллиардов нам удастся ограничить Россию", – убежден Порошенко.