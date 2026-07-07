На полуострове более 220 военных объектов: Чубаров назвал ключевые цели ударов Сил обороны Украины по Крыму

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по военным объектам во временно оккупированном Крыму, чем систематически ослабляют российскую группировку на полуострове. Всего там расположено более 220 военных объектов.

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Среди них есть такие, которые потребляют очень много энергии – как топлива, так и электроэнергии. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Радиоэлектронные станции, например, там очень много двигателей, моторов, работающих на топливе. И очень много оборудования, потребляющего электроэнергию. То есть мы говорим, что есть два вида энергии, на которых основана военная деятельность российских оккупантов. И, соответственно, устранение обоих приводит к ослаблению российской группировки, базирующейся в оккупированном Крыму", – отметил он.

Чубаров напомнил, что в Крыму наблюдается серьезный дефицит бензина. Его хватает лишь на первоочередные нужды российских военных, базирующихся там.

"Соответственно, теперь поставлена задача максимально лишить электроэнергии российские военные объекты, и отсюда – точные удары по различным объектам, объектам критической инфраструктуры и, прежде всего, энергообъектам", – сказал глава Меджлиса.

По его словам, если бы у Москвы была возможность оказывать помощь полуострову, пусть даже минимальную, она бы это уже сделала. Однако, если говорить о ситуации с топливом, то его не хватает не только в Крыму, но и в регионах России.

"Как говорится, от Краснодара до Читы или еще куда-то дальше, до Ханты-Мансийского округа. И когда нет топлива, конечно, никто не будет обеспечивать население Крыма. Для армии, возможно, еще каким-то образом будут прилагать усилия, чтобы не оставить совсем без топлива ту группировку российских военных, которая размещена на полуострове. Но что касается населения, здесь рассчитывать не на что", – подчеркнул Чубаров.

Он добавил, что, вводя режим чрезвычайной ситуации в Крыму, местные гауляйтеры пытаются переложить часть проблем, возникших в связи с нехваткой как электроэнергии, так и топлива, на местных предпринимателей.

"Какой бы ни был бизнес, он все-таки есть в Крыму, но сейчас сокращается очень много рабочих мест, целые производства закрываются: маленькие, средние, крупные. Это тысячи и тысячи людей. И, соответственно, гауляйтеры пытаются переложить на бизнес часть расходов на поддержку людей, чтобы те не выступали против, не активизировались", – отметил Рефат Чубаров.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Рефат Чубаров заявил: если оккупированный Крым останется без топлива и электричества, то Кремль сядет за стол переговоров. Это понимает и военно-политическое руководство Украины, и именно поэтому украинские защитники, помимо прочего, сосредоточены на пресечении вражеской логистики на полуостров.

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