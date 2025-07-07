На Конференцию по восстановлению Украины в Рим поехали 'слуги' и 'ОПЗЖ', а Порошенко не пустили – в 'ЕС' обвинили власть в избирательности

На Конференцию по восстановлению Украины в Рим поехали представители ОПЗЖ, а также большая делегация "Слуг народа". Зато власть заблокировала участие Петра Порошенко, несмотря на официальное приглашение от спикера итальянского парламента.

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Об этом на брифинге сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"Через два дня в Риме открывается уже четвертая Конференция по восстановлению, и к сожалению руководство парламента по указанию очевидно Банковой заблокировало поездку на эту важную конференцию, несмотря на официальное приглашение от спикера итальянского парламента, представителей нашей фракции. Это лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко и наша коллега Виктория Сюмар. Это недопустимая избирательность. В то время, когда в Рим отправились более 20 "Слуг", а также представители ОПЗЖ. У представителей ОПЗЖ никогда не было проблем с выпуском – это очень показательно", – отметила Геращенко.

Она напомнила, что Порошенко уже выиграл суды по незаконному запрету пересечения границы.

"Сегодня адвокаты Порошенко подают заявление о преступлении о нарушении решения суда о невыпуске на международное мероприятие народного депутата, который должен представлять интересы страны, интересы избирателей, профессионально работать на страну", – сказала сопредседатель фракции.

"Европейскую Солидарность", наших избирателей и всех украинцев интересует, чтобы зарубежные визиты были результативными. Это очень важно. Поехал – покажи результат, отчитывайся. Это уже будет четвертая Конференция по восстановлению. Предыдущие проходили в Лугано, Лондоне, Берлине. Так же туда блокировались представители нашей фракции, хотя десятками выезжали и "Слуги", и ОПЗЖ", – напомнила Геращенко.

"Европейская Солидарность" подготовила запросы к премьеру Шмыгалю и правительству с требованием предоставить украинскому обществу полный отчет о выполнении всех договоренностей предыдущих конференций по восстановлению. Кстати, в оргкомитет предыдущих конференций входили Шурма, тогдашний заместитель главы Офиса президента, или Чернышов, нынешний вице-премьер-министр, который сегодня обвиняется в коррупции. А Шурма вообще где-то скрывается за границей от уголовных дел. У этого господства никогда никаких проблем с тем, чтобы не просто выезжать за границу, а еще и представлять Украину, никогда нет", – констатировала Геращенко.

"Ответственности, профессионализма и открытости власти критически не хватает", – подчеркнула депутат.