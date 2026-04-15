'На карту поставлена безопасность ЕС': Мелони заверила, что Италия будет продолжать всестороннюю поддержку Украины

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее страна и в дальнейшем будет поддерживать Киев, так как на кону стоит безопасность не только Украины, но и всего Европейского Союза. По ее словам, позиция Рима остается неизменной уже четыре года, и это не только моральный долг.

Об этом Мелони сказала после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ее цитирует информационное агентство ANSA.

"В течение этих четырех лет Европа и Италия всегда поддерживали Киев, его народ и его институты. Это не только моральный долг, но и стратегическая необходимость, поскольку на кону также стоит безопасность Европы", – отметила премьер-министр.

Мелони заверила, что Италия намерена и в дальнейшем делать свой вклад в поиск совместных решений, которые будут защищать суверенитет Киева и обеспечивать прочность евроатлантического альянса, так как "разобщенный Запад и расколотая Европа стали бы единственным настоящим подарком, который мы могли бы сделать Москве".

"Нестабильность постепенно становится нашей новой нормой – это сценарий, который дезориентирует и может пугать. Но именно в такие моменты дружба между братскими народами, которые помогали друг другу в самые тяжелые моменты своей истории, имеет решающее значение. Италия и Украина сделали это, связанные глубокой дружбой, и будут продолжать это делать в ближайшие годы, укрепляя дружбу и сотрудничество", – сказала политик.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Италию. Там он провел встречу с премьер-министром Джорджей Мелони, которая заявила, что Италия поддерживает разблокирование кредита €90 млрд для Украины.

