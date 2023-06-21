Мне, конечно, известно, что Кэмп-Дэвид это, так сказать, не деревня, так ведь и я не Жуков и тем более не Ванька, а Чехова, между прочим, очень уважаю (он, кстати, имел украинские корни и даже по-украински иногда думал, ибо знал украинский с рождения ещё до русского).

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Так вот, что бы я написал в Кэмп-Дэвид дедушке Байдену.

1. Всё чаще в США говорят о планах гарантировать Украине безопасность — возможно, не только Соединёнными Штатами, а ещё и, к примеру, Великой Британией и/или Германией, Францией — по образцу тех гарантий, которые от США имеют Израиль, Тайвань, Япония, Корея (разумеется, Южная). Это, написал бы я дедушке, всё, конечно, замечательно, но лишь если будет НЕ ВМЕСТО принятия Украины в НАТО, а просто на недолгий период, который пройдёт ДО нашего туда вступления.

Потому что Украина — не Израиль. В Америке нет стольких украинцев, чтобы так давить на американский политикум, как постоянно давят многочисленные евреи США в защиту Израиля. Ведь если президентом станет Трамп — все данные нам гарантии могут очень быстро обесцениться.

Может усилиться и начавшееся сближение Америки с Китаем. От этого окажутся в подвешенном состоянии гарантии США, данные ими уже Юго-Восточной Азии, включая Тайвань, который американцы, к слову, успели однажды немножко кинуть, заменив его в ООН Китайской Народной Республикой и признав "один Китай". Не легче тогда станет и Украине: американские партнёры хозяйки мордора, каковой является КНР, могут, чего доброго, если она снова станет, как при Киссинджере, подружкой США, свои противомордорские обещания слегка пересмотреть.

(Киссинджер, кстати, отметил 27 мая своё столетие — мои поздравления гению дипломатии. Ох, нам бы своего Киссинджерюка…)

Словом — надо в НАТО, именно в НАТО, а не как-то в обход, и на этом я бы в письме дедушке сделал первый акцент. Но есть и второй, который бы я сделал тоже.

2. Мы знаем: дедушка опасается того, что Украина к членству в НАТО не готова. Причём речь не о военной [не]готовности, а о степени дееспособности государственного механизма, в частности — в его противостоянии коррупции. И в связи с этим я бы написал дедушке вот ещё что.

Дорогой дедушка! Пусть Главная страна мира поможет нам и в этом — но не просто фиксацией недостатков, а более конкретно. Причём именно сейчас. Когда Украина выполнит ВСЁ. Нужно только всё предельно конкретизировать. И раз дорожная карта вступления в НАТО совпадает, таким образом, с дорожной картой антикоррупционной декриминализации, Украина с удовольствием и готовностью (не хуже военной) воспримет и эту конкретику. Включая, видимо, неизбежные кадровые нюансы.

Дедушка, не жди от нас, что мы сами. Милый дедушка, ПОДПИХНИ, самим нет никакой возможности.

Нам нужны конкретные настойчивые пожелания, лишь бы они звучали внятно, отчётливо и громко. Во всеуслышанье. И если это будет озвучено именно сейчас, то шансы на выполнение — высоки, причём как никогда. Не теряй, дедушка, времени. КОНКРЕТИЗИРУЙ ПОШАГОВО.

Не надо стесняться. Мы не обидимся, а напротив — будем благодарны. Украина хочет Победы, хочет в Цивилизацию и сейчас тянуть или спорить не станет. Лови, дедушка, момент, такого больше не будет.

Мы тоже хотим достичь того уровня доверия, при котором многомиллиардные ошибки, как совсем недавно у Пентагона, воспринимаются именно как бухгалтерские.

Слава Главной стране мира, и — слава Украине!