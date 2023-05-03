'На бумагу для отчета ушло 2 га леса': Геращенко раскритиковала работу ВСК по незаконной вырубке лесов. Фото

Эпатажный нардеп, исключенный из фракции "Слуга народа" и возглавляющий Временную следственную комиссию по расследованию "лесной" коррупции, предоставил в Верховную Раду промежуточный отчет о деятельности этой комиссии. Парламент документ не утвердил, а работу самого Тищенко раскритиковали.

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Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко назвала отчет Николая Тищенко макулатурой, на которую "ушло 2 га леса". Об этом нардеп написала в Facebook.

По словам Геращенко, отчет ВСК по расследованию "лесной" коррупции не поддержали даже в бывшей "родной" партии Николая Тищенко.

"Сегодня Коля Т. презентовал в Верховной Раде свою ВСК по сохранению леса и напечатал для этого тонну макулатуры, на которую ушло гектара два леса. ВСК поддержало 130 "слуг", то есть даже они не готовы "защищать леса" с Колей", – иронично отметила Геращенко.

Нардеп подчеркнула, что до сих пор не открыто ни одного уголовного производства по незаконной выработке лесов, нанесенному экологическому ущербу и контрабанде и никто не наказан за эти преступления. А Николай Тищенко занимается в ВСК только самопиаром.

"Где прокуратура, МВД, Минэкологии? Сколько уголовных дел возбуждено за незаконную выработку лесов, экологический ущерб и контрабанду и кто наказан? Вместо этого в ВР создана потешная ВСК им. Коли, печатающая картинки, одевающаяся в фирменные кепки и куртки, обесценивая саму идею парламентского контроля", – написала Ирина Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Николай Тищенко попиарился на проверках лесхозов в Житомирской области. Он на одной из лесопилок нашел потрепанный государственный флаг, резко раскритиковал председателя Государственного агентства лесных ресурсов и директора киевского офиса ГП "Леса Украины" и даже посоветовал им уволиться. В то же время сине-желтое знамя, которое "красуется" над родным рестораном Тищенко "Велюр" в центре столицы, выглядит ненамного лучше – оно дырявое.

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