Бревно в глазу: Тищенко возмутил потрепанный флаг в лесхозе Житомирщины, но дырявого над ''Велюром'' не заметил

Эпатажный нардеп, которого исключили из фракции "Слуга народа", Николай Тищенко во время войны попал в несколько громких скандалов, но на этом, по всей видимости, останавливаться не собирается. "Герой" Мукачевского котла, освобождение Ливана и ТРО Пхукета решил еще попиариться на проверках лесхозов на Житомирщине.

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В одном из лесопилок Емильчинского лесхоза Тищенко нашел потрепанный государственный флаг Украины и очень оживился по этому поводу. Он с воодушевлением подверг "анафеме" главу Государственного агентства лесных ресурсов Украины Юрия Болоховца и директора киевского лесного офиса ГП "Леса Украины", Виктора Сахнюка, ранее возглавлявшего Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства.

При этом эпатажный нардеп смешал в своем возмутительном монологе и брань, и бога и призвал чиновников немедленно писать заявления на увольнение.

"Йобт... Господи. Посмотрите – что с флагом? Слушайте, ну я уже устал. Позор! Пан Болоховец, пан Сахнюк, Житомирщина – что это такое? Что это с нашим государственным флагом? Наши бойцы за него жизнь отдают. Вы что , одурели? Немедленно пишите заявление на увольнение, вместе пишите", – заявил Тищенко, указывая на флаг.

В то же время символ Украины, который "красуется" над родным рестораном Николая Тищенко "Велюр" в центре Киева, выглядит ненамного лучше. Но, по всей видимости, это родное "бревно в глазу" не слишком беспокоит нардепа и здесь он увольнять никого не пытается.

Как сообщал OBOZREVATEL, Николая Тищенко исключили из состава парламентской фракции "Слуга Народа". Это произошло после того, как парламентарий оскандалился с поездкой в Таиланд.