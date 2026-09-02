"Мюнхен не должен повториться": Туск призвал союзников помочь Украине выжить сегодня. Видео

Премьер-министр Польши Дональд Туск вновь призвал поддерживать Украину и не допустить повторения ошибок прошлого, которые могут иметь опасные последствия для Европы. Он подчеркнул необходимость солидарности свободных стран мира в поддержку Украины.

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Довольно символично, что Туск обратился с призывом к западным странам не оставлять Украину одну перед лицом российской агрессии во время церемонии на Вестерплатте, посвященной 87-й годовщине начала Второй мировой войны. Польский премьер привел в пример печально известное Мюнхенское соглашение.

Что сказал Туск

"Сегодня с Вестерплатте мы громко призываем весь свободный мир: будьте солидарны. Мы должны помочь Украине выжить сегодня. Мы не можем повторять те ошибки. Мюнхен не должен повториться. Эта ужасная, беспомощная и бессильная политика уступок злу не должна повторяться", – заявил он.

Имеется в виду политика уступок нацистской Германии накануне Второй мировой войны – так называемое Мюнхенское соглашение 1938 года.

Это соглашение о передаче Германии части оккупированной Чехословакии. Документ был подписан в Мюнхене представителями Великобритании, Франции, Германии и Италии (в частности, Чемберленом, Даладье, Гитлером и Муссолини соответственно). Представителей самой Чехословакии даже не допустили к переговорам.

Большая часть Европы приветствовала Мюнхенское соглашение, поскольку считала это способом предотвратить большую войну, а Гитлер пообещал, что это его последняя территориальная претензия в Европе.

Что еще сказал Туск

Польский премьер также предупредил, что уступки агрессору в отношении Украины могут создать угрозу для других европейских стран.

"Если сегодня мы скажем, что "это всего лишь Украина", то кто-то через несколько месяцев, через год или два скажет, что "это снова всего лишь Польша", – предупредил Туск.

Также поляк предупредил, что предстоящие осень и зима могут стать решающими не только для Украины, но и для безопасности Польши и всего свободного мира. Он призвал Запад осознать, что судьба Украины напрямую связана с безопасностью других европейских стран.

"Это ответственность всего Запада – сказать, что судьба Украины – это также наша судьба в ближайшем будущем", – заявил Туск.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационная армия России продолжает нести значительные потери на фронте в Украине, которые уже не компенсируются текущими темпами набора новобранцев. Несмотря на это, военно-политическое руководство РФ рассматривает новые варианты расширения боевых действий.

В частности, Кремль планирует проведение активных наступательных операций на новых направлениях в Украине. Одновременно Россия рассматривает возможность агрессии против стран Балтии и других государств НАТО.

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