Мы знаем, где взять 170 млрд грн без повышения налогов: Порошенко представил предложения 'ЕС' к проекту госбюджета

Петр Порошенко представил предложения Евролидарности к проекту Государственного бюджета на 2025 год. По словам лидера партии, бюджет в условиях войны – это вопрос выживания страны. Поэтому все нецелевые расходы должны быть сокращены, а средства военного сбора должны быть направлены исключительно на нужды армии.

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Об этом Порошенко сказал на брифинге во вторник, 24 сентября.

"Финансирование Вооруженных сил Украины осуществляется абсолютно недостаточно. А вот финансирование прокуратуры, БЭБа, ДБР, специализированной прокуратуры – в приоритете. На аппарат Верховной Рады они запланировали увеличение более чем на 26%. На офис Президента, на Кабинет Министров – в пределах 15-20%. Прокуратура 25%. БЕБ 75%. Это – настоящий приоритет для властной команды", – возмутился Порошенко.

"В общей сложности на 14,3 миллиарда возрастут расходы государственного бюджета на содержание органов власти. Вам не кажется странным, когда численность украинского населения сокращается, а расходы на содержание органов власти растут от 30 до 70%?", – отметил Порошенко.

Он также подчеркнул, что так называемый "военный сбор", который якобы должен идти на ВСУ, по сути, таким не является.

"Каждая копейка, каждая гривна военного сбора должна быть направлена в специальный фонд и не имеет права тратиться на какие-либо другие цели. Наше предложение отвергли. А куда они девают эти деньги? На телемарафон и финансирование Дорожного фонда", – констатирует Порошенко. "Так что военный сбор похож на морскую свинку, не имеющую отношения ни к свинке, ни к морю. И так военный сбор не имеет никакого отношения к армии", – иронизировал Петр Порошенко. Он также отметил, что увеличение налоговой нагрузки ляжет на наемных работников, а также на малый и средний бизнес, на ФЛП.

"По мнению монобольшинства, бремя финансирования украинских Вооруженных Сил должно ложиться на бедных людей. Именно с них в первую очередь будут взиматься дополнительные 3,5% военного сбора, который просто будет накручиваться и носит прямой характер налога с обращения. Каждое обращение будет повышать на эту сумму цены украинских магазинов, стоимость тарифов и неконкурентоспособность украинской экономики", – считает Порошенко.

"Наши предложения позволяют сократить расходы и мобилизовать доходы на 170 миллиардов гривен – без повышения налоговой нагрузки на бедных людей. На 105 млрд мы предлагаем уменьшение расходов и на 65 млрд мы предлагаем увеличение доходов государственного бюджета. В первую очередь, коррупционный, непрозрачный, неэффективный Дорожный фонд должен быть отменен", – убежден Порошенко.

"Вторая позиция – это 25 миллиардов, включенных в новую программу финансового обеспечения подготовки и реализации инвестиционных проектов. Что это за программы? Что это за проекты? Какие инвестиции? Это будет определять стратегический инвестиционный совет в офисе президента. Это антиконституционно и незаконно", – подчеркивает Порошенко.

"Почти 10 миллиардов гривен – по повышению бедным и отверженным работникам прокуратуры, БЭБ, ДБР, налоговой, таможни, судов. Дополнительно 8 миллиардов планируют направить на инвест-нянь для того, чтобы поделать между своими. На индустриальные парки, на обеспечение кэш-бека. 3 миллиарда капитальных расходов для ГУД, Кабмина, Минцифры, ДССЗИИ. Они собираются сейчас делать ремонты? Мы должны это остановить", – считает Порошенко.

"И вишенка на торте – это телемарафон. Ценой налогоплательщиков выплачивают 1,5 миллиарда – это сотни тысяч дронов. Это то, о чем просто мечтают и молятся наши военные, – сравнил Порошенко. "Вы не увидите средства, направленные на эффективную децентрализацию энергетики, защиту и наращивание мощностей. А вы вместо этого увидите этот хлам", – констатирует пятый Президент.

"До 1 октября нашей политической командой будут внесены поправки, предложения, которые должен рассмотреть бюджетный комитет и внести в качестве выводов Верховной Рады в правительство для того, чтобы быть учтены при подготовке проекта бюджета к 1-му чтению. В Верховной Раде и за ее пределами "Европейская Солидарность" будет делать все возможное, чтобы защитить Украину, защитить воинов на фронте. Потому что наша победа – это Вооруженные Силы Украины", – резюмировал Порошенко.