'Мы все русские': в Госдуме назвали целью 'СВО' создание единого союзного государства России, Украины и Беларуси

В России придумали новую "цель СВО". Теперь полномасштабное вторжение российских войск в Украину там пытаются "обосновать" необходимостью создания единого союзного государства России, Украины и Беларуси.

Видео дня

Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по обороне Виктор Соболев, его цитируют российские пропагандистские СМИ. Обосновывая заявленную "цель", он заявил, что украинцы и беларусы якобы тоже являются "русскими".

Заявление о том, что целью агрессивной войны против Украины для России является втягивание соседней страны в "союзное государство" вместе с РФ и Беларусью, Соболев сделал в комментарии российскому изданию RTVI. Точнее, по его словам, создание такого "единого Союзного государства: Россия – Украина – Беларусь" стало бы "полным решением целей" путинского вторжения в соседнюю страну.

Соболев при этом не стесняется декларировать претензии Москвы на земли соседей и фактически признавать, что Россия стремится оккупировать Украину и превратить ее в безвольную колонию: упомянутое "союзное государство", считает он, стало бы "восстановлением русского мира в рамках естественных его границ".

Нужна Москве, впрочем, не только украинская земля, но и ее тысячелетняя история, к которой россияне безосновательно пытаются "примазаться" постоянно. В "русские", с легкой руки Соболева, попали и ныне живущие украинцы, и киевские князья периода Руси.

"Мы все — русские, Киев — мать городов русских, князь Владимир — русский, Юрий Долгорукий — русский, Ярослав Мудрый — русский и так далее. Поэтому мы должны, безусловно, защитить свой русский мир. Иначе мы можем и страну не сохранить. Для решения этих задач и достижения этих целей, безусловно, нужна мощная, хорошо обученная, хорошо вооруженная армия", — заявил российский депутат.

Создавать эту армию Соболев предлагает путем обработки подрастающих поколений, которые российские власти намереваются подвергать "военно-патриотическому воспитанию".

Напомним, ранее в ISW констатировали, что в России возобновили риторику о "незаконности" распада Советского Союза. Аналитики предполагают, что сделано это для обоснования претензий РФ на Украину и Беларусь, контролировать которые Москва хочет путем создания "создания союзного государства".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!