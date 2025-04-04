'Мы видим вас, Владимир Путин': глава МИД Британии разоблачил циничную тактику Кремля и указал на необходимость поддержки Украины. Видео

Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в мирном урегулировании войны в Украине. Страна-агрессорка Россия не перестает терроризировать украинских граждан и бьет по энергетической инфраструктуре.

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Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лемми на брифинге в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Он отметил циничную тактику Кремля и указал на необходимость поддержки Киева.

"И как мы слышали, мы все еще считаем, что Путин продолжает запутывать, продолжает тянуть время. Сейчас он мог согласиться на прекращение огня, Он продолжает бомбить Украину, ее мирное население, ее энергоносители. Мы видим вас Владимир Путин. Мы знаем, что вы делаете. И именно поэтому мы обязаны продолжать предоставлять Украине сильнейшую позицию в военном, экономическом и гуманитарном контексте, которая им нужна", – отметил Лемми.

Глава МИД Великобритании подчеркнул, что партнеры Украины продолжают вводить санкции на Россию, чтобы руководство Кремля было готово прийти на переговоры с серьезными намерениями по окончании войны.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не собираются идти на уступки российскому диктатору Путину во время переговоров по завершению войны. Вашингтон также якобы остается верным принципу "ничего об Украине без Украины", а в переговорном процессе планирует учитывать интересы как украинцев, так и европейцев.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, в отличие от Украины, которая приняла предложение США о временном полном прекращении огня без всяких условий и оговорок, Россия тянет время, продолжая ежедневно массированно атаковать украинские города и гражданскую инфраструктуру.

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