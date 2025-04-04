"Мяч на стороне России": Сибига объяснил позицию Украины по прекращению огня и указал на "ответ" от Кремля

Украина приняла предложение США о временном полном прекращении огня в воздухе, на море и на земле без каких-либо условий и оговорок. Россия же тянет время, продолжая ежедневно массированно атаковать украинские города и гражданскую инфраструктуру.

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Кто сейчас является реальным препятствием для установления мира – совершенно очевидно, мир должен усилить давление на агрессора и не позволить ему себя обмануть. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после утренней встречи в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, где он пребывает с рабочим визитом.

Сибига подчеркнул: "торги", которые устроила вокруг предложения США о временном прекращении огня Россия, однозначно указывают на то, кто на самом деле является препятствием для установления мира. Ведь обстрелы в последнее время "желающие мира" россияне только усилили.

"Украина безоговорочно поддержала предложение США о временном полном прекращении огня. Украина не является препятствием для мира. Теперь мяч на стороне России. И вы видите, вчера мы получили еще один ответ от российской стороны. Они массированно атаковали Харьков. Они использовали более 70 беспилотников, атакуя нашу гражданскую инфраструктуру. Теперь, я думаю, очевидно, кто хочет мира, а кто хочет войны", – подчеркнул глава украинской дипломатии.

Министр убежден, что добиться реальных результатов в переговорах по прекращению огня можно только путем усиления давления на агрессора.

"Мы должны заставить Россию серьезно отнестись к миру. Мы должны давить на Россию, чтобы добиться мира. Мир не может позволить России вводить себя в заблуждение", – констатировал Сибига.

По мнению главы МИД Украины, у США есть рычаги для того, чтобы совместно с другими партнерами обеспечить такое давление и добиться прекращения войны.

"Рецепт, как ускорить мирные усилия, очень прост. Привлечение и лидерство США. И вчера Марко Рубио впервые присутствовал на встрече в таком формате, которая действительно очень важна, чтобы усилить давление на Россию, повысить для России цену дальнейшего продолжения агрессии. И у нас есть достаточно инструментов, я имею в виду санкции, я имею в виду замороженные активы, дальнейшую изоляцию. И третий момент, усилить Украину, пакет сдерживания, чтобы усилить наши позиции на будущих переговорах", – перечислил Сибига.

Напомним, ранее стало известно, что Сибига обсудил с Рютте мирное соглашение и коварную тактику Путина. После заседания Североатлантического совета на уровне глав МИД в Брюсселе 3 апреля, где, в частности, обсуждали вопрос о сдерживании России, который означает и гарантии безопасности для Украины, оба чиновника выступили с общим брифингом.

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