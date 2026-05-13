'Мы усвоили важный урок': Сибига ответил, есть ли задержки с поставками оружия в рамках PURL

Сейчас поставки вооружения США в Украину через программу PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) осуществляются в обычном режиме без каких-либо задержек. Однако нашему государству необходимо усиливать собственную способность и наращивать потенциал оборонно-промышленного комплекса.

Об этом 12 мая заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Его слова прозвучали на конференции Польского института международных дел (PISM) "Strategic Ark" в Варшаве.

Украина усиливает собственное производство вооружения и систем ПВО

Сибига заявил, что поставки американского вооружения в рамках программы PURL происходит без задержек, но отметил необходимость для партнеров наращивать собственные возможности в производстве критически важного вооружения и техники. По словам министра, Украина открыта к углублению такого сотрудничества с союзниками.

"В течение войны мы усвоили важный урок – необходимо быть более самодостаточными. Мы масштабировали оборонно-промышленный комплекс и сейчас обеспечиваем более 40 процентов потребностей армии. В то же время Украина нуждается в системах ПВО, способных перехватывать баллистические цели", – подчеркнул глава МИД.

Он добавил, что Украина продолжает развивать собственную национальную систему противовоздушной обороны. Кроме того, наше государство уже обратилось к ряду партнеров с предложением локализовать производство отдельных критически важных видов вооружения на украинской территории.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также отмечал, что Украина продолжает получать военную помощь по программе PURL. Помощь продолжает поступать в Киев, даже включая боекомплект к имеющимся в Украине американским тяжелым ЗРК Patriot.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Норвегия инвестировала около 300 миллионов евро в программу PURL. Программа предназначена для закупки у Соединенных Штатов Америки боекомплекта для тяжелых зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые есть на вооружении у Украины.

