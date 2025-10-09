В среду, 8 октября, президент США Дональд Трамп сделал очередное громкое заявление. В частности, он сказал, что не исключает, что в конце концов решит ситуацию с Россией.

Также он заявил, что Белый дом под его руководством "урегулировал семь войн". Об этом стало известно из трансляции пресс-конференции Дональда Трампа, которая проходила в Вашингтоне.

"Мы урегулировали семь войн. И мы близки к урегулированию восьмой. Я думаю, что, в конце концов, мы решим ситуацию с Россией", – в очередной раз заявил Трамп.

Винт также снова назвал войну в Украине "ужасной" и в очередной раз заявил, что в течение прошлой недели в войне РФ против Украины погибло 7 тысяч человек.

Напомним, что накануне, 7 октября, стало известно о том, что предложенное президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом соглашение по установлению мира на Ближнем Востоке уже "очень близко" к заключению. А вот завершить таким же образом российскую агрессию против Украины может "оказаться гораздо сложнее", считает американский лидер.

Что предшествовало

Возможно, разочарование Трампа главарем Кремля возникло потому, что во время встречи с американским президентом последний предоставлял ложную информацию о войне в Украине. В частности, российский диктатор демонстрировал американцу карты со "странными схемами" оккупации всего востока Украины и далее на запад и север, включая оккупацию Киевщины. И ничего из этого Путин достичь не смог.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп заявил, что он "в каком-то смысле" принял решение о поставках Украине крылатых ракет Tomahawk. Однако сначала он хочет понять, как это вооружение будет использоваться.

