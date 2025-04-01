'Мы продолжим стоять рядом с вами': в Киев прибыли с визитом главы МИД Литвы и Германии. Фото

Во вторник, 1 апреля, в Киев с визитом прибыли главы Министерства иностранных дел Литвы – Кястусис Будрис и Германии – Анналена Бербок. Своим приездом политики продемонстрировал поддержку украинцев.

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О визите в Украину глава МИД сообщил на официальной странице в соцсети X. В частности, он опубликовал соответствующее фото.

"Прибыл в свободный Киев, чтобы выразить непоколебимую поддержку Литвы отважному украинскому народу. Мы продолжим стоять рядом с вами в вашей борьбе за свободу и суверенитет", – написал Будрис.

По его словам, Литва поддерживает устойчивое и преуспевающее украинское государство в ЕС.

"Вместе к победе", – отметил литовский политик.

О визите главы МИД Германии сообщает Bild. Анналена Бербок прибыла в украинскую столицу с неанонсированным визитом.

Как отмечает издание, Бербок объявила о гуманитарной помощи в 130 млн евро, которую Германия предоставит Украине. Вероятно, одиннадцатый визит главы МИД Германии в Украину станет последним, поскольку Бербок уходит в отставку.

Напомним, 31 марта, Киев посетили представители парламентов со всей Европы. Украинскую столицу посетили спикеры и вице-спикеры законодательных европейских органов из более чем 15 государств. Визит европейских политиков символизирует поддержку, солидарность и доверие.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 марта, в Украину прибыл спикер парламента Португалии Жозе Педро Агиар-Бранко. Во время визита политик принял участие в церемонии памяти погибших в Буче и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

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